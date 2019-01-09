Kredi kartı borcu olanlara Ziraat Bankası'ndan uygun faizli kredi imkanı
Farklı bankaların kredi kartını kullanan ve ödeme güçlüğü çeken tüketiciler için Ziraat Bankası kredi imkanı sağlamaya hazırlanıyor. Birleştirilen ihtiyaç kredisi olarak duyurulan ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarının tek banka üzerinden ödenmesine imkan sağlayan Ziraat Bankası, gelirlere uygun ödeme planı sunacak. Peki, 60 ay vadeli Ziraat Bankası'nın uygun faizli kredi imkanından nasıl yararlanılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Birleştiren ihtiyaç kredisi adı altında düşük faizli kredi vermeye hazırlanan Ziraat Bankası, diğer bankalarda kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenler için 60 aya kadar vade imkanı sağlayacak. Peki, Ziraat Bankası düşük faizli kredi ihtiyaç kredisi imkanından nasıl faydalanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ZİRAAT BANKASININ UYGUN FAİZLİ KREDİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânından faydalandırmayı amaçlamaktadır.
Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmakta.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişilerin üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecek.
1.20 FAİZ VE 60 AYA KADAR VADE İMKANI
Birleştiren İhtiyaç Kredisi; 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunmakta.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uygun faizli kredi imkanı hakkında detaylı bilgilerin, kısa süre içerisinde Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yayımlanmasını bekleniyor.
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