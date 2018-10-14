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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Kredi borcu ödenmezse ne olur?

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Kredi borcu ödenmezse ne olur?

Kredi borcu ödenmezse ne olur? Bu soru kredi borcu ödeyen pek çok kişinin aklında. Peki kredi borcunun ödenmemesi nelere yol açar?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi borcunun ödenmemesi halinde hangi yaptırımlarla karşılaşılabileceği anlatılıyor.

ÖNCE İDARİ TAKİP, SONRA YASAL TAKİP!

Kredi borcu ödenmezse bankalar nezdinde bir idari takip söz konusu olabileceği gibi Merkez Bankası Kara Listesi’ne girebileceğiniz yasal takip de söz konusu olabilir.

Yasal takibe gelmeden önce önünüzde 3 ay kadar daha doğrusu 90 günlük bir süre bulunur. Tanınan bu 90 günlük süre aralıksız 90 gün değildir. Toplam gecikmiş borcunuz 90 güne denk geliyorsa bu, idari takibin başlaması için yeterlidir. Eğer bu süre zarfında borcunuzu kapatırsanız sadece gecikme faizi ödersiniz.

Gecikmenin 54. gününde borçluya ihtar çekilir. Gecikme faizi ile birlikte eğer ihtar çekilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır. Eğer 54 günlük ödeme yapmayıp ihtar alırsanız, hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödeyerek gecikme gün sayınızı geriletebilirsiniz.

90 GÜN İÇERİSİNDE BORCUNUZU ÖDEMEZSENİZ İDARİ TAKİP BAŞLAR.

90 günlük süreçten sonra banka, sizinle doğrudan iletişime geçerek geciken 3 aylık borcun faizi ile ödenmesini talep eder. Ayrıca ihtar ücretini de ödemeniz gerekir. Bu süreçte borcun ödenmesi için size tanınan süre 7 gündür. Eğer kalan borcun tamamını faizi ve ihtar ücreti ile birlikte öderseniz yasal takibe geçilmez. Dilerseniz yapılandırma talebinde de bulunabilirsiniz.

HUKUKİ SÜRECİN BAŞLAMASI NE DEMEK?

İdari takip sürecinde borcunuzu ödemez ya da yapılandırmazsanız borcunuz avukata ya ad varlık şirketlerine devredilir. Yani artık yasal takip süreci başlamış olur. Avukat aracılığıyla yürütülen yasal takip ile birlikte artık Merkez Bankası Kara Listesine girersiniz, yani kredi siciliniz bozulur. 5 yıl süreyle kredi alamayacağınız gibi mahkeme kararları doğrultusunda banka hesaplarınızın bloke edilmesi, maaşınızın belli bir dilimine el konulması veya icra takibi başlatılması gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

KREDİ KARTI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

“Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur” sorusunun cevabı da kredi ile aynı: 90 gün sonunda borcunuzu ödemezseniz yasal takip başlar. Banka avukatları ile muhatap olur ve kara listeye gireceğiniz gibi icralık da olabilirsiniz.

KREDİ KARTI BORCUMU ÖDEYEMİYORUM, NE YAPMALIYIM?

“Kredi kartı borcumu ödeyemiyorum, ne yapmalıyım?” diye düşünüyorsanız size tavsiyemiz en azından “asgari ödeme” tutarını bankaya yatırmanız yönünde olacaktır. Bu şekilde de borcun kalan kısmi için faiz işleyecektir ancak en azından yasal takibin başlamasına engel olmuş olursunuz. Ancak unutmayın ki asgari tutarı ödemek sadece birkaç defaya özel yapabileceğiniz bir şey. Sürekli borcun sadece asgari tutarını ödemek borcunuzu daha da arttıracak ve süreci daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

Kredi borcu ya da kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizde atacağınız en mantıklı adım bankanızla görüşerek yapılandırma talep etmek olacaktır. Yapılandırma sayesinde vadeyi uzatıp, taksitleri düşürerek ödemelerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Böyle bir durumda atabileceğiniz bir diğer mantıklı adım başka bir bankadan borç transferi kredisi talep etmek olabilir.

 

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