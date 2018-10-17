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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.10.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Kredi almak için uygun musunuz?

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Kredi almak için uygun musunuz?

Ev ya da araba sahibi olmak, tatile çıkmak, evlenmek, ev eşyalarını yenilemek, üniversiteye gitmek... Pek çok farklı ihtiyaç için bankaların sunduğu bireysel kredi ürünleri acil nakit ihtiyacını çözüyor. Fakat her kredi talebi olumlu yanıtlanmıyor.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi almak için uygun musunuz sorusu yanıtlanıyor.

KREDİ NOTUM KAÇ OLMALI?

Kredi alabilmek için en önemli kriter kredi notu. Kredi notu, kişinin finansal geçmişini içeren bir puanlama sistemi olduğu için bankalar bu notun yüksek olmasına fazlasıyla önem veriyor. 0 ile 1900 arasında değişen bu puanlama sisteminde puanınız ne kadar yüksek olursa kredi alma ihtimaliniz de o kadar yüksek oluyor. 0 ve 1900 arasında ayrıca bankaların da dikkate aldığı şöyle bir sınıflandırma var:

- 0-699 Riskli

- 700-1099 Orta riskli

- 1100-1499 Az riskli

- 1500-1699 İyi

- 1700-1900 Çok İyi

Puanınızla birlikte gelir durumunuz ve sigortalılık süreniz de ortak bir değerlendirme sürecine girmektedir.

SİGORTALILIK SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Sigortalılık süresi, kredi veren bankaların başvuru değerlendirme sürecinde dikkat ettiği bir diğer nokta. SGK, sizin devamlı bir işte çalıştığınızın göstergesi olduğundan bankalar tarafından aranılan bir kriter. Talep edilen sigortalılık süresi bankadan bankaya değişebilse de çoğu banka için minimum 3 aydır.

GELİR NE KADAR OLMALI?

Geliriniz, çekmek istediğiniz tutarla doğru orantılı. Yüksek tutarda kredi çekebilmek için gelirinizin de yüksek olması gerekiyor. Bu bazı kişilere haksızlık olarak gelse de bunun yasalarla desteklenen bir mantığı var. Yasal olarak aylık toplam taksit ödeme tutarınız, belgelenebilir gelirinizin yüzde ellisini geçemez. Yani aslında burada tüketicinin yararına bir durum var. Şuursuz bir şekilde anlık nakit akışını sağlamak için farklı bankalardan kredi alırsanız aylık ödemelerde zorlanabilir dahası geçiminizi tehlikeye atabilirsiniz.

KREDİ ÇEKEBİLMEK İÇİN GEREKEN DİĞER ŞARTLAR

Tüm kredi ürünleri için yaş sınırı uygulanmakta. Bankalardan kredi çekebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız, yani reşit olmanız gerekir. Bunun yanı sıra kredi türlerine göre de çeşitli şartları sağlıyor olmanız beklenir. Bu şartlar şöyle:

Konut kredisi: Almak istediğiniz konutun satış değerinin yüzde 25’i kadar peşinatınız olmalıdır. Ayrıca seçtiğiniz konut, krediye uygun olmalıdır.

Taşıt kredisi: Almak istediğiniz aracın fatura bedeli üzerinden kredilendirme oranı uygulandığı için peşinatınız olmalıdır.

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