Kredi alabilir miyim?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi almak için gereken şartlar detaylarıyla anlatılıyor...

KREDİ NOTUM KAÇ OLMALI?

Kredi alabilmek için en önemli kriter kredi notu. Kredi notu, kişinin finansal geçmişini içeren birpuanlama sistemi olduğu için bankalar bu notun yüksek olmasına çok önem vermekte.

0 ile 1900 arasında seyreden bu puanlama sisteminde puanınız ne kadar yüksek olursa kredi alma ihtimaliniz de o kadar yüksek oluyor. 0 ve 1900 arasında ayrıca bankaların da dikkate aldığı şöyle bir sınıflandırma vardır:

 0-699 Riskli

 700-1099 Orta riskli

 1100-1499 Az riskli

 1500-1699 İyi

 1700-1900 Çok İyi

Puanınızla birlikte gelir durumunuz ve sigortalılık süreniz de ortak bir değerlendirme sürecine girmektedir.

SİGORTALILIK SÜREM NE KADAR OLMALI?

Sigortalılık süresi, kredi veren bankaların başvuru değerlendirme sürecinde dikkat ettiği bir diğer nokta. SGK, sizin devamlı bir işte çalıştığınızın göstergesi olduğundan bankalar tarafından aranılan bir kriter. Talep edilen sigortalılık süresi bankadan bankaya değişebilse de çoğu banka için minimum 3 aydır.

GELİRİM NE KADAR OLMALI?

Geliriniz, çekmek istediğiniz tutarla doğru orantılı. Yüksek tutarda kredi çekebilmek için gelirinizin de yüksek olması gerekiyor. Bu bazı kişilere haksızlık olarak gelse de bunun yasalarla desteklenen bir mantığı var. Yasal olarak aylık toplam taksit ödeme tutarınız, belgelenebilir gelirinizin yüzde ellisini geçemez.

Yani aslında burada tüketicinin yararına bir durum var. Şuursuz bir şekilde anlık nakit akışını sağlamak için farklı bankalardan kredi alırsanız aylık ödemelerde zorlanabilir dahası geçiminizi tehlikeye atabilirsiniz.

KREDİ ÇEKEBİLMEK İÇİN GEREKEN DİĞER ŞARTLAR

Tüm kredi ürünleri için yaş sınırı vardır. Bankalardan kredi çekebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız, yani reşit olmanız gerekir. Bunun yanı sıra kredi türlerine göre de çeşitli şartları sağlıyor olmanız beklenir. Bu şartlar şöyle:

Konut kredisi: Almak istediğiniz konutun satış değerinin yüzde 25’i kadar peşinatınız olmalıdır. Ayrıca seçtiğiniz konut, krediye uygun olmalıdır.

Taşıt kredisi: Almak istediğiniz aracın fatura bedeli üzerinden kredilendirme oranı uygulandığı için peşinatınız olmalıdır.