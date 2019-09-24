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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

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Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fas'taki kraliyet aileleri, süzme inciri Aydın'dan tedarik ediyor.

Bal oranı ve büyüklüğünden dolayı "süzme incir" olarak adlandırılan Aydın'ın meşhur kuru inciri, kraliyet sofralarını da süslüyor.

Türkiye, kuru incir üretim ve ticaretinde dünyada ilk sırada bulunuyor. “Mucize meyve” olarak adlandırılan incir, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor. Ege Bölgesi'nin sembollerinden incir, 1 kilogramında 2 bin 900 kalori içeriyor.

Yüksek kalorisi sayesinde E ve B vitamini üreterek kana çok hızlı geçen, bunun sonucunda da vücut ısısını kısa sürede yükselten incir, “afrodizyak” özelliğiyle de biliniyor.

Aydın'da 37 bin hektar alanda yetiştirilen 60 bin ton kuru incirin yaklaşık 40 bin tonu başta Avrupa olmak üzere dünyanın her bölgesine ulaştırılıyor.
Büyüklüğünden ve bal oranından dolayı "süzme incir" olarak bilenen kuru incirin özel müşterileri bulunuyor. Hasadın ilk döneminde toplanan süzme incir, kraliyet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fas'taki kraliyet aileleri özel süzme inciri Aydın'dan tedarik ediyor.

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, Türkiye'nin kuru incirde dünya lideri olduğunu söyledi.

Bu sezon 72 bin 500 ton rekolte beklediklerini hatırlatan Bircan, şöyle konuştu:

"Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz. Aldığımız kuru inciri yaklaşık 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracatımız oldu. Bu sene 20 milyon doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bizim 35 ülkeye ihracatımız var. Özellikle Uzak Doğu, Avrupa, Amerika, Kanada ve Arap ülkeleri. Bu ülkelerin tamamına kuru incir gönderiyoruz." dedi.

Bircan, kuru incirin yüzde 80'inin ihraç edildiğini dile getirdi.

Aydın incirinin özel müşterilerinin de olduğunu hatırlatan Bircan, "Üreticiden aldığımız süzme inciri hediyelik özel paketler halinde kraliyet ailelerine gönderiyoruz. Geçen yıl Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fas kraliyet ailelerine 20 ton özel süzme incir yolladık. Bu yıl daha fazla göndereceğimizi umuyorum. Talep, doğrudan kendilerinden geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaliteye çok önem verdiklerini anlatan Bircan, süzme incirin, kilogramı 75-80 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi.
Bircan, incirin sindirim sistemi için faydalı olmasından dolayı Türk Hava Yolları tarafından uzun uçuşlarda ikramlık verildiğini sözlerine ekledi.

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