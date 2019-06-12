Kraliçe 2'nci Elizabeth villasını satıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKraliçe 2'nci Elizabeth villasını satıyor
GeriEkonomi Kraliçe 2'nci Elizabeth villasını satıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
BBC Türkçe
12.06.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Kraliçe 2'nci Elizabeth villasını satıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kraliçe 2'nci Elizabeth villasını satıyor

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in Malta'daki eski evi Villa Guardamangia, yaklaşık 6 milyon euroya (40 milyon TL) satışa çıkarıldı.

Kraliçe 2'nci Elizabeth Malta'da bulunan mal varlığını 6 milyon euroya satıyor. Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yerdi.

Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı.

Villa, daha sonraki yıllarda bakıma muhtaç hale geldi.

KRALİÇE: BURASI BENİM İÇİN HEP ÖZEL KALACAK

Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.

İlanda, 1.560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip çifti, evliliğinin ilk yıllarında, Kraliçe'nin taç giyme töreninden de önce bu evde konaklamaya başlamıştı.

Kraliçe, ilk olarak Prens Philip'in amcasının kiraladığı bu evde güzel anıları olduğunu daha önce de söylemiş, 2015'te Malta'ya ziyaretinde "Burası benim için hep özel kalacak" demişti.

Ancak villa son yıllarda tartışmalara neden oldu.

Yıkık haldeki villanın restore edilerek eski göz alıcı haline getirilmesi çağrısı yapılırken, bazıları Malta hükümetinin evi satın alarak bu sorumluluğu alması gerektiğini, bazıları ise bunun evin sahibi olan Kraliçe'nin kararı olduğunu söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Torba Yasa yürürlüğe girdi... İşte o maddeler
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var...
Dolandırıcılardan ‘bayram’ yöntemi
İlaç gibi yatırım