Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için memur ve emeklilerin araştırması başladı. Kamu çalışanları ve emeklilerin sorunları ve taleplerinin konuşulduğu platformda, bu toplantının konusu ise ikramiyeler olacak. Peki, KPDK toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, güzerl haber almak isteyen memur ve emeklilerin gözünü kulağını çevirdiği toplantı hakkında bazı bilgiler

KPDK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, 28 Kasım Salı günü gerçekleştirilmişti. Mart ayında gerçekleştirilecek olan toplantının ise ne zaman gerçekleştirileceğine dair herhangi bir resmi bilgi yayımlanmadı.

Geçtiğimiz toplantıda konuşulan konular arasında;

İki yıllık süreçte kamu görevlilerinin aylıklarına yapılan kümülatif artışın %17,54 olarak gerçekleştirileceği,

Kamu kurumlarında kreş hizmeti sunulmasının önemine vurgu yapılması, çalışma koşullarının engelliler için uyumlu hale getirilmesi, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk yardımının artırımlı ödenmesi, helal gıda sertifikasına yönelik farkındalığın ön plana çıkarılması, yasal izni olmayan kamu çalışanlarının Hac ibadetlerinde aylıksız izinli sayılması ve kamu misafirhanelerinden tüm memurların yararlanması gibi konular ele alındı.