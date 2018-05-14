Kozmetik sınıfta kaldı

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde yaptığı denetimlerde, 186 kozmetik üründen 109’unun teknik düzenlemeye aykırı, 24’ünün ise güvensiz olduğunu tespit etti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazarı ülkemizde de hızla büyüyor. Tüketimin bu kadar büyümesi güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markaların dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternette orijinal ürünlerin fotoğraflarını koyarak sahte ürün gönderiyorlar.

Eczanelerden verilen bu ürünler üreticiden kullanıcıya kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile kayıt altına alınıp takibi yapılabiliyor. Biz eczacılar olarak bu ürünleri, ecza depoları aracılığıyla faturalı olarak eczanelerimize alırken oldukça seçici ve dikkatli davranıyoruz. Eczane dışında özellikle internetten satılan, bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nın verileri de gösteriyor ki internet gibi ortamlarda satılan bu ürünlerin denetimi yapılamıyor ve insan sağlığı hiçe sayılıyor. Oldukça masum gösterilen bu ürünlerin, her yerde kontrolsüzce satılması bilinçsiz tüketimi daha da arttıracak, gelecek nesillerin sağlığı, sadece para kazanma amacıyla satış arttırma gayretinde olan firmaların inisiyatifine ipotek edilmiş olacak. Nasıl bitkisel ürünleri internet gibi ortamlardan alıp tüketmememiz gerekiyorsa aynısı kozmetik ürünler için de geçerli.”

DÜZENLEME ŞART

Vatandaşın yeterince bilgilendirilmediği kozmetik ve bitkisel ürünlerin reklamlarından etki altında kalındığını belirten Saydan, “Toplumu bilinçlendirmek kolay bir süreç olmadığı için, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Bakanlık bunların internet üzerinden satışını engellemek ve sadece eczane üzerinden satışını zorunlu kılan bir yasal düzenleme mutlaka yapmalı” dedi.