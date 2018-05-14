Kozmetik sınıfta kaldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ
14.05.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Kozmetik sınıfta kaldı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Kozmetik sınıfta kaldı

Sağlık Bakanlığı denetimleri kozmetik ürünlerin saçtığı tehlikeyi ortaya koydu. İlk üç aylık denetimlerde 186 kozmetik ürünün 109’u teknik düzenlemelere aykırı 24’ü ise güvensiz çıktı.

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde yaptığı denetimlerde, 186 kozmetik üründen 109’unun teknik düzenlemeye aykırı, 24’ünün ise güvensiz olduğunu tespit etti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazarı ülkemizde de hızla büyüyor. Tüketimin bu kadar büyümesi güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markaların dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternette orijinal ürünlerin fotoğraflarını koyarak sahte ürün gönderiyorlar.

Eczanelerden verilen bu ürünler üreticiden kullanıcıya kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile kayıt altına alınıp takibi yapılabiliyor. Biz eczacılar olarak bu ürünleri, ecza depoları aracılığıyla faturalı olarak eczanelerimize alırken oldukça seçici ve dikkatli davranıyoruz. Eczane dışında özellikle internetten satılan, bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nın verileri de gösteriyor ki internet gibi ortamlarda satılan bu ürünlerin denetimi yapılamıyor ve insan sağlığı hiçe sayılıyor. Oldukça masum gösterilen bu ürünlerin, her yerde kontrolsüzce satılması bilinçsiz tüketimi daha da arttıracak, gelecek nesillerin sağlığı, sadece para kazanma amacıyla satış arttırma gayretinde olan firmaların inisiyatifine ipotek edilmiş olacak. Nasıl bitkisel ürünleri internet gibi ortamlardan alıp tüketmememiz gerekiyorsa aynısı kozmetik ürünler için de geçerli.”

DÜZENLEME ŞART
Vatandaşın yeterince bilgilendirilmediği kozmetik ve bitkisel ürünlerin reklamlarından etki altında kalındığını belirten Saydan, “Toplumu bilinçlendirmek kolay bir süreç olmadığı için, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor. Bakanlık bunların internet üzerinden satışını engellemek ve sadece eczane üzerinden satışını zorunlu kılan bir yasal düzenleme mutlaka yapmalı” dedi.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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