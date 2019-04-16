Kozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor
GeriEkonomi Kozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.04.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Kozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz eti satıyor.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Tahsin Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti satıyor.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) işletme, Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF maliye bölümlerinden mezun olduktan
sonra özel bir firmanın bölge müdürlüğünü yürüten Hacıbekiroğlu (34), kaz çiftliği kurup kendi işinin patronu olmak için görevinden istifa etti.
Hacıbekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce deneme amaçlı az sayıda aldığı kaz yavrusuyla girdiği sektörde, bugün yaklaşık 2 bin kazla taleplere cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Kozaklıda kurdu 3 ülkeye ihraç ediyor

Yurt içi piyasaların yanı sıra farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktara Hacıbekiroğlu, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti ihraç ediyoruz. Geçen ay yurt içi ve dışında toplam 500 adet kaz satışı gerçekleştirdik." dedi.

 

"MALİYETİ DÜŞÜK, GELİRİ YÜKSEK"

Çiftliğinde yaptığı barınağın hemen yanındaki sulama barajı çevresinde kazlarını her gün gezintiye çıkardığını anlatan Hacıbekiroğlu, kaz üretimine maliyeti düşük, geliri yüksek olduğu için girdiğini vurguladı.

Kozaklıda kurdu 3 ülkeye ihraç ediyor

Yüksek protein ve lezzeti nedeniyle kaz etinin rağbet gördüğünü ifade eden Hacıbekiroğlu, özellikle büyük şehirlerden aldığı siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Hacıbekiroğlu, kaz üretiminin yem maliyetinin düşük, bakımının kolay olması dolayısıyla gelir getirici bir iş olduğunu belirterek, "Bu işin geleceği iyi, kazın en önemli özelliği diğer kanatlı hayvanlara göre lezzetli, yağlı ve proteini yüksek ete sahip olması. Sektör sürekli gelişiyor, ilerleyen dönemde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

Kozaklıda kurdu 3 ülkeye ihraç ediyor

 

"HEDEF 20 BİN KAZ KAPASİTESİNE ULAŞMAK"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğü ile işini geliştirmek için gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Hacıbekiroğlu, alacağı hibe desteği ile işletmesini 20 bin kaz kapasitesine ulaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Hacıbekiroğlu, insanın işini yaparken doğa ile baş başa olmasının stresten uzak huzur verici bir ortam sağladığına da değinerek, "Ayrıca ülkeye katma değer sağlamak çok güzel." ifadesini kullandı.

Kozaklıda kurdu 3 ülkeye ihraç ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak: En zor dönemi minimum hasarla atlattık

Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!