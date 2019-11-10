Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı! Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKoyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı! Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
GeriEkonomi Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı! Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Nuri PİR/ADANA, (DHA)
10.11.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı! Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı! Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti

ADANA’da evinin ahırındaki 40 koyunu çalındığı için gözyaşı dökerek yetkililerden yardım isteyen Ayşe Akgül’e (59), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 40 koyun verildi.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi’nde 7 Kasım’da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40’ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10’unu buldu ve durumu polise bildirdi. 
Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ayşe Akgül, oğlunu evlendirebilmek için beslediği koyunlarının bulunabilmesi için gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istedi.
Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
Akgül'ün çağrısını medyadan öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, talimat vererek gözü yaşlı kadına 40 koyun verilmesini istedi. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bugün kamyonetlere yüklediği 40 koyunu Akgül'e teslim etti. Adana Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, verilen koyunlar sayesinde Ayşe Akgül üretime devam edeceğini söyledi.
Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖZEL SELAM

Teslimatın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül ile video konferans görüşmesi yaptı. Akgül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın özel selam gönderdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
"Televizyonlarda Ayşe Teyzenin hayallerinin çalındığı haberi vardı. O yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Bir nebze de olsa senin derdine derman olmak için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yaptılar. Artık oğlunu evlendirebilirsin. Sen gönlünü rahat tut. Kolluk kuvvetleri de inşallah hırsızları bulur. Sen gözyaşı dökme, devletimiz senin yanında."
Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti
ARTIK SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM

Ayşe Akgül ise artık gözyaşının sevinç olduğunu dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun, yangına su serptiniz. Ben 16 yaşından beri bu işi yapıyorum ama hırsızlar hiçbir zaman yaşatmıyor. Daha önce de çalmışlardı. 

Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti

Büyütüyoruz, çoğaltıyoruz gelip götürüyorlar. Başka bir işimiz, gelirimiz yok. 4 çocuğum var birini evlendirdim, oğlumu da evlendirmek için bu koyunları beslemek zorundayım. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin" diye konuştu.

Koyunları çalınan Ayşe teyze gözyaşlarını tutamadı Bakan Pakdemirli olaya müdahale etti

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle