Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler! İngiltere'ye tonlarca ihraç ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKöyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler! İngiltere'ye tonlarca ihraç ettiler
GeriEkonomi Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler! İngiltere'ye tonlarca ihraç ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
05.10.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler! İngiltere'ye tonlarca ihraç ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler! İngiltere'ye tonlarca ihraç ettiler

AYDIN’ın Söke ilçesinde yaşayan Ayten (44) ile Oğuzhan Yılmaz (44) çifti, zeytin çekirdeğinden yapılan pirinadan mangal kömürü üretti. 6 yıllık çalışmanın ardından 3 ay önce seri imalata başlayan çift, ilk ihracatı ise geçen hafta İngiltere’ye 25 ton yollayarak, yaptı. İşletmenin ayda 50 tonluk üretim kapasitesini 100’e çıkaracaklarını belirten Yılmaz çifti, devlet desteği de bekliyor.

Pazarlama uzmanı Oğuzhan Yılmaz ve eşi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Ayten Yılmaz, zeytincilik sektörünün en önemli atıklarından olan pirinadan mangal kömürü üretti. Genellikle toprak üzerinde, açık alanda üretilen mangal kömürünü kazanlarda üreterek, çevreye de fayda sağlayan çift, ilk ihracatlarını 25 ton mangal kömürüyle İngiltere’ye yaptı.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

Aynı zamanda 2015 yılında TÜBİTAK Temiz Teknoloji İş Fikirleri Yarışması’nda 1’inci olarak ödül alan Yılmaz çiftinin, ürettikleri mangal kömürleri, yurt dışından talep görüyor.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

Pirinayı pişirme kazanlarında kömürleştirerek, presleyip, fırınladıklarını anlatan Yılmaz çifti; kokusuz, dumansız, yüksek kalorili, yağ düştüğünde alev almayan, doğal ve kanserojen olmayan mangal kömürü ürettiklerini vurguladı.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

’PROJEYLE TÜRKİYE 1’İNCİSİ OLDULAR’

Pirinadan 2015 yılında mangal kömürü yaparak, katıldıkları yarışmada Türkiye 1’incisi olarak ödüle layık görülmelerinin hikayesini Ayten Yılmaz, "Eşimle bu kömür üzerinde çalışmalarımız vardı. Bilim ve teknik ile ilgili dergi ve kitapları çok fazla okuyordum. Okurken bir yarışma programı gördüm. Pirinayla üreteceğimiz mangal kömürü projemiz ile katıldık.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

’Atıktan enerji’ projesi ile Türkiye birinciliği kazandık. Aynı yarışmayla ABD Silikon Vadisi’nde yapılan yarışmada da 3’üncülük ödülü aldık. Projemiz, sonrasında ise kendiliğinden yürüdü gitti" dedi.

’MİKSERDE KIRDIK, FIRINDA KURUTARAK BAŞLADIK’

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

Pirinadan mangal kömürü yapma denemesine evde başladıklarını belirten Yılmaz, "Eşimle bu işe başladığımızda evde mikseri kırıcı olarak kullandık. Evdeki fırını ise kurutma olarak kullanarak pirinadan mangal kömürü denemeleri gerçekleştirdik. Çok büyük bir heyecanla başladık. Burada tabi ki girişimcilik ruhu çok önemli. O heyecan olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Eşime bu konuda çok büyük bir destek verdim. Mangal kömürü denemesinde başarılı olunca Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik, daha önce pamuk deposu olarak kullanılan bir yeri kiraladık. Burada üretime başladık. İşin pazarlama kısmı için de kendimize bir ortak bulduk. Beraberce buralara kadar geldik. İlk ihracatımızı yaptık. Şu ana kadar hiç destek almadık. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye’nin en büyük atıklardan olan pirinayı kokusuz, dumansız ve yüksek kalorili bir ürüne çevirerek büyük bir piyasa açığı olan mangal kömüründe yerli üretim yaptık. Bundan sonra da devletimizden bu konuda destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

’6 YILIMIZI ALDI’

Yaptıkları mangal kömürüyle ilgili Oğuzhan Yılmaz ise "Ege Bölgesi’nin zeytin çekirdeklerinden üretilen atık olan pirinayı ülkemize katma değer sağlaması amacıyla mangal kömürü haline getiriyoruz. Bu kömürü de İngiltere’ye ihraç ediyoruz. Pirina doğaya atıldığı zaman çok büyük zararlar verebiliyor. Hem bunu önlemek amacıyla hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir açık gördük. Bu açığı da mangal kömürü yapmakta bulduk. Bu projenin pazarının sağlanması, kömür kalitesinin anlatılması ve makine ekipmanlarının toplanması gibi sadece Ar-Ge çalışmaları 6 yıl sürdü" dedi.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

’KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ’

Üretim kapasitesini artan talep dolayısıyla 2 katına çıkaracaklarını kaydeden Yılmaz, "Toplam 1,5 milyon lira yatırım yaptığımız tesisimizde, 8 çalışanımızla şu anda üretimimiz aylık 50 ton. Ancak hedefimiz aylık 100 ton mangal kömürü üretmek. İlk ihracatımızı 25 ton olarak, kilosu 4 TL’den yaptık. Yurt dışına bağımlılığımız yok. Tamamen yerli kaynaklardan üretiyoruz. Çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için de devletimizle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Köyde zeytin çekirdeğinden bunu ürettiler İngiltereye tonlarca ihraç ettiler

’TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ’

Mangal kömürünü ülkelere pazarlayan ve İngiltere’de ilk ihracatı gerçekleştiren çiftin ortakları Kenan Çiğdem (58) ise "Benimle aynı adı taşıyan oğlumla birlikte İngiltere’de kömürün pazarlanması konusunda uğraş veriyoruz. Çevre dostu olan mangal kömürümüzü öncelikle İngiltere’de hemen arkasında da tüm Avrupa’da ve Avustralya ile ABD’de dahil olmak üzere tüm dünyada tanınır hale getirmek istiyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dolar fiyatları ne durumda? Son dakika dolar euro kuru

Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler

Plan değişirse rant devletin... Bakanlık, İmar Kanununda kritik değişikliğe hazırlanıyor

Resmen uçmuş! 1 yılda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 192 ile uçak bileti oldu