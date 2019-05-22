KÖY Alaçatı Taş Evleri hayallerinizin ötesinde
KÖY Alaçatı Taş Evleri, huzuru ve lüksü modern çizgilerle yorumlayarak hayallerinizin çok ötesinde yaşam alanları sunuyor. Femetal İnşaat tarafından hayata geçirilen proje, ‘’Başka Bir Yaşam Mümkün’’ felsefesiyle ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Masalsı atmosferiyle Alaçatı’nın en güzel projesi KÖY Alaçatı Taş Evleri’nde iki farklı tipte taş ev inşa edildi. 4+1 tasarlanan villalar; şömineli geniş salonu, geniş adalı ve ankastre beyaz eşyalı mutfağı, ferah yüksek tavanları, her villaya özel tasarlanmış yemyeşil bahçesi, pergoleli terası ve müstakil havuzuyla size hayallerinizin ötesini sunuyor. 6+1 villalar ise 6 ebeveyn banyosu, şömineli salonu, geniş özel tasarım mutfağı, rüya gibi bahçesi ve müstakil havuzuyla projenin en geniş kullanım alanına sahip olan tipteki evi. Adeta lüks bir butik otel konsepti yaşatan bu geniş ve ferah ev, butik otel işletmek isteyenlerin hayallerine ortak oluyor.
MAYIS AYINA ÖZEL FIRSATLAR!
Femetal İnşaat’ın Genel Müdürü Enver Dündar; projenin tamamen bitirildiğini, yapı ruhsatlarının alındığını ve hatta tüm altyapısının, güvenlik aboneliklerinin yapıldığını açıkladı. Alaçatı’nın en merkezi noktasında konumlanmış, üstün imalat kalitesiyle yaz kış yaşanabilecek KÖY Alaçatı Taş Evleri; hiçbir yerde bulamayacağınız teklifler sunuyor.
Mayıs ayına özel %15 indirim ve projeye özel 0.98 indirimli faiz oranı ile 120 ay vadeli konut kredisi veya peşin alımlarda kişiye özel ödeme alternatifleriyle KÖY Alaçatı Taş Evleri taşınılmaya hazır sizleri bekliyor!
‘’ŞİMDİ EV ALANLAR ÇOK ŞANSLI!’’
Şimdi ev alanların çok şanslı olacağını, projenin prim yapma potansiyelinin olduğunu ve yatırımcıların dilerlerse evlerini sezonluk hayli yüksek fiyatlardan kiraya dahi verebileceklerini sözlerine ekleyen Enver Dündar; ‘’Taş evlerimizi indirimli fiyat avantajları ve ödeme kolaylıklarıyla satışa sunuyoruz.’’ dedi.
Mayıs ayına özel fırsatlardan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için www.koyalacati.com adresini ziyaret edebilir ya da 0 232 376 4 111’i arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
*EN DÜŞÜK KONUT FİYATI: 335 BİN EURO
Köy Alaçatı, merkezi lokasyonu ile İzmir’e 78 Km, havalimanına 86 Km, İstanbul’a ise 502 Km. Yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyol projesiyle sadece 4 saatte yeni evinizde olmanız mümkün!
Proje Özellikleri
- Müstakil Bahçe
- Müstakil Havuz
- Şömine
- Ahşap Kepenk
- Ahşap Yüksek Tavan
- Her Odada Klima
- Isı Yalıtımlı Pencere Sistemi
- Özel Tasarım Ada Mutfak
- Ankastre Beyaz Eşyalar
- Ardiye Odası
- Her Odada Gardırop
- Girişte Vestiyer
- Yangın Dedektörü
- Pronet Güvenlik
- Açık Otopark
- Hidrofor
- Elektrikli Kalorifer
- Ebeveyn Banyosu
- Giriş Katta Misafir Yatak Odası
- Cumbalı Ebeveyn Yatak Odası
- Giriş Katta Banyo
- Yapı Denetimi Yapılmış
- Zemin Etüdü Yapılmış
- Deprem Yönetmeliğine Uygun
- Yalıtım Yönetmeliğine Uygun
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