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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN/ANKARA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kötü niyetlilere izin vermeyin’

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘Kötü niyetlilere izin vermeyin’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konkordato ilan eden şirketler nedeniyle mağdur olan küçük işletmelerle, afetten zarar gören çiftçilere yeniden yapılandırma yapmak istemeyen bankalarla ilgili gerekli adımların atılmasını istedi ve “Kötü niyetli olanlara izin vermeyin” dedi.

AK Partinin MKYK toplantısında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve sorunlar değerlendirilirken, Erdoğan, 2019’un ilk yarısında enflasyonun düşme eğilimine gireceğini ve ekonomik göstergelerin iyiye gideceğini dile getirdi. Yapılan değerlendirmeler sırasında bazı MKYK üyeleri, son dönemde artan konkordato ilanlarını gündeme getirdi. Bir milletvekili, kendi seçim bölgesinde konkordato ilan eden bir süt ürünleri işletmesi nedeniyle çok sayıda çiftçinin borcunu tahsil edemediğini ve mağdur olduğunu aktardı. Çiftçilerin şirketlerden alacaklarına devletin kefil olması önerisi ise toplantıda ilgi görmedi.

Bu sorun nedeniyle konkordato ilan eden şirketler konusu gündeme geldi. MKYK üyeleri, konkordato ilan eden şirketlerin iki yıl boyunca hiçbir borcunu ödemediğini dile getirdiler. Bazı konkordato ilanlarının gerçek sorunla ilgili olmadığı, konkordatoya karar veren bilirkişi raporlarının incelenmesi gerektiğini dile getirenler oldu. Erdoğan da bunun üzerine “Kötü niyetlilere izin verilmemesini ve bu yöntemin amacı dışında kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını” istedi.

Toplantıda bir başka sorun olarak da afetten zarar gören çiftçi borçlarının yapılandırılması konusu gündeme geldi. Bazı partililer, daha önce afet geçiren ve yapılandırmadan yaranan çiftçilerin, yeni imkândan yararlanmasında sorun yaşandığını dile getirdiler. Bazı bankaların, bu haktan ikinci kez yararlandırma konusunda direnç gösterdiği veya yüksek faiz uyguladığına ilişkin şikâyetler aktarıldı.

Üyeler, affetten zarar görünlerin yüzde 10’unun bu ve benzeri sorunlar yaşandığını aktardılar. Erdoğan da genel başkan yardımcısına talimat vererek, çiftçilerin mağdur edilmemesi ve afete uğrayanların ayrım gözetilmeden bu haktan yararlanması için çalışma yapmalarını istedi.

Bu konunun açılması üzerine, kıştan çıkan çiftçilerin en dezavantajlı kesim olacağı, onların sorunlarının bir an önce halledilmesi gerektiği konusu gündeme geldi.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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