GÃœRAL, AA muhabirine, son dÃ¶nemde ekonomide yaÅŸanan geliÅŸmelere karÅŸÄ±n yatÄ±rÄ±mlara devam ettiklerini ve durmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediklerini sÃ¶yledi.Â

Ãœlkenin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi zor ÅŸartlara raÄŸmen frene basÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirten GÃ¼ral, "Frene basar, Ã§arklarÄ± yavaÅŸlatÄ±rsak sonrasÄ±nda tekrar hÄ±zlandÄ±rmak Ã§ok zor olur. Hep birlikte bu ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼meye devam etmek zorundayÄ±z. Bizim de ÅŸu anda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu." diye konuÅŸtu.Â

GÃ¼ral, ekonomideki geliÅŸmelere karÅŸÄ±n demoralize olunmamasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, ÅŸirketlerin, gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak imkanlarÄ± doÄŸrultusunda yatÄ±rÄ±mlara devam etmesi gerektiÄŸini dile getirdi.Â

BÃ¶yle ekonomik dÃ¶nemlerde her zaman fÄ±rsatlar da olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¼ral, "Her zaman iÃ§in fÄ±rsatlarÄ± kolluyoruz. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken de gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaparken de fÄ±rsatlarÄ± kollamalÄ±yÄ±z. FÄ±rsatlar artÄ±k eskisi gibi fazla sayÄ±da Ã§Ä±kmÄ±yor ama az sayÄ±da Ã§Ä±kanÄ± da zamanÄ±nda iyi deÄŸerlendirebilmek lazÄ±m. Her sektÃ¶r ve meslek iÃ§in bÃ¶yle. Bunlardan gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ ayÄ±rmamamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"BANKALAR AYAKLARINI FRENDEN Ã‡EKMELÄ°"Â

GÃ¼ral, bazÄ± ÅŸirketler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan konkordato kararlarÄ±na da dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bu kararlar hepimizi etkiliyor, hepimiz bu sepetin iÃ§indeyiz. Piyasa aÃ§Ä±sÄ±ndan etkileniyoruz ve kararlar piyasayÄ± demoralize ediyor. Konkordatonun ticaret literatÃ¼rÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°htiyacÄ± olan firmalar kadar, kÃ¶tÃ¼ niyetle kullanan firmalarÄ±n da hayata geÃ§irmesiyle bu iÅŸlemin piyasayÄ± daha da tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Bu, iÅŸleri olduÄŸundan biraz daha zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Maalesef bunlarÄ± yaÅŸÄ±yoruz, gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu konunun disipline edilmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu uygulama kaldÄ±rÄ±labilir, Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸin Ã§ok kolay bir yÃ¶nÃ¼. Bu sene duyduÄŸunuz kadar Ã§ok duydunuz mu bu konuyu? GerÃ§ekten ihtiyaÃ§ duyan firmalar da vardÄ±r. SÄ±kÄ±ÅŸÄ±k dÃ¶nem yaÅŸandÄ±, bankalar Ã§ok sert fren yaptÄ±lar. Ãœmit ediyorum bu frenden ayaklarÄ±nÄ± Ã§ekerek piyasalarÄ±n biraz olsun rahatlamasÄ±nÄ± saÄŸlarlar."Â

KÃ¼tahya Seramik ve KÃ¼tahya Porselen olarak Enflasyonla Topyekun MÃ¼cadele ProgramÄ±'na iki ÅŸirketleriyle katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve yÃ¼zde 10 indirim yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼ral, bu programÄ±n Ã§ok olumlu etkiler getireceÄŸini anlattÄ±. GÃ¼ral, bu programÄ±n Ã§ok doÄŸru bir zamanlamayla baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n piyasaya moral getirdiÄŸini ve iÃ§ tÃ¼ketimi de hareketlendireceÄŸini sÃ¶yledi.Â

"Ä°HRACAT TAM GAZ"

GÃ¼ral, kurdaki geliÅŸmeler sonrasÄ±nda ihracata da tam gaz devam ettiklerine dikkati Ã§ekerek, "Ã–zellikle KÃ¼tahya Seramik olarak gidebildiÄŸimiz kadar gidiyoruz. Ekiplerimiz sÃ¼rekli yurt dÄ±ÅŸÄ±nda. Bu tÃ¼r dÃ¶nemlerin bazen faydasÄ± da oluyor. Ãœlkemize daha fazla dÃ¶viz getirmek aÃ§Ä±sÄ±ndan tÃ¼m ÅŸirketler ve sektÃ¶rler iÃ§in bir fÄ±rsat. Biz de bunu kullanabildiÄŸimiz yere kadar Avrupa ve Amerika pazarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kullanacaÄŸÄ±z. 2019'da bunun Ã§ok olumlu neticelerini gÃ¶receÄŸimizi rakamlar bize ÅŸu anda hissettiriyor." ifadesini kullandÄ±.Â

Ekonomideki geliÅŸmelere karÅŸÄ± ÅŸirketlere yÃ¶nelik tavsiyelerde de bulunan GÃ¼ral, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"AyaÄŸÄ±nÄ±z yerde, gÃ¶zÃ¼nÃ¼z yÃ¼ksekte olacak. Bu ikisinin arasÄ±ndaki dengeyi iyi saÄŸlamak gerekiyor. Ã‡ok aÃ§Ä±lmadan, fazla risklere girmeden ama asla da tempoyu da dÃ¼ÅŸÃ¼rmeden hareket etmeliyiz. UÃ§aklarÄ±n seyir hÄ±zÄ± vardÄ±r ya, o makul seviyede hepimizin devam etmesi lazÄ±m. DurmayÄ± bÄ±rakÄ±n, yavaÅŸlamamamÄ±z lazÄ±m. YavaÅŸlarsak, sonrasÄ±ndaki netice Ã§ok daha zor ve aÄŸÄ±r olabilir. Bu zor ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemi hep birlikte, belki kÄ±sa vadede deÄŸil ama orta vadede atlatÄ±rÄ±z. Biz daha Ã¶nce bunlarÄ± Ã§ok yaÅŸadÄ±k, bu sefer de atlatÄ±rÄ±z."Â