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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kötü gün’ kavgası... Barolar ve ‘hasar danışmanlık’ şirketleri arasında gerilim tırmanıyor

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‘Kötü gün’ kavgası... Barolar ve ‘hasar danışmanlık’ şirketleri arasında gerilim tırmanıyor

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarından sonra alınması muhtemel tazminatlar için ‘hasar danışmanlık’ adı altında bine yakın şirket faaliyet gösteriyor. Ancak bu şirketlerle barolar arasında gerilim yaşanıyor. Çok sayıda baro, şirketler aleyhinde savcılığa başvurdu, davalar açıldı. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, “Vatandaş acılı haldeyken, çoğu zaman kaza yerinde sözleşme imzalatıyorlar” derken, hasar danışmanlık şirketleri ise yasal engel olmadığını savunuyor.

TÜRKİYE’de hemen her yıl yüz binlerce trafik kazası yaşanıyor. Bu kazalarda çok sayıda kişi ya yaralanıyor ya hayatını kaybediyor. Kaza sonrası, trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinden alınacak tazminatlar için de yüzlerce şirket faaliyette. ‘Hasar danışmanlık’ adı altında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı bine yakın. Bu şirketler ile barolar arasında ise gerilim her geçen gün tırmanıyor. Sakarya, Amasya, Çanakkale, Ankara, Gaziantep’in de aralarında olduğu çok sayıda baro savcılıklara başvurdu. Avukat Seçil Altuğ’un şikâyeti sonrası Gül Hasar Yönetimi AŞ’nin sahibi Mikâil Karakuş (35) ile şirketin Ege Bölge müdürü Yener Adım (37) hakkında, 1 yıldan 3 yıla hapis istemi ile dava açıldı. Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması geçen 26 Şubat’ta yapıldı. Anılan duruşmada, Aydın Barosu’nun davaya katılma talebi kabul edildi.

YAPTIKLARI İŞ YASADIŞI
Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, bu kişilerin yaptığı işin yasal olmadığını belirterek, “Avukatlık yapma yetkileri olmadığı halde bu işleri yapıyorlar. Hasar danışmanlık adı altında her yerde varlar. Vatandaş acılı haldeyken çoğu zaman kaza yerinde sözleşmeyi imzalatıyorlar. Ancak vatandaş bir süre sonra avukata gidiyor. Avukatın takip yapabilmesi için önceki vekâletnamedekileri azletmesi gerekiyor.  İlk şoku orada yaşıyor. Bakıyor ki haberi olmadan‘Kötü gün’ kavgası... Barolar ve ‘hasar danışmanlık’ şirketleri arasında gerilim tırmanıyor
50-100 kişiye vekâletname vermiş. Her bir kişinin azledilmesi için 2.500-3 bin lira ödemesi gerekiyor. Listede 50 kişi varsa vatandaşın 100 -150 bin lira harcaması gerekir. Ellerindeki sözleşmeyi de tehdit olarak kullanıyorlar” yorumunu yapıyor. Av. Bozkurt, sigorta şirketinden alınan paranın yüzde 50’sinin bu şirketlerce alındığını ifade etti.

YA MEZARLIKTA YA TAZİYEDE
Bozkurt açıklamasının devamında şunları söylüyor: “Bu kişiler, kaza olur olmaz olay yerine varıyor. Oraya gelip kartvizit bırakıyorlar. Bu durum utanç verici bir hal aldı. Kazadan geriye kalanlarla görüşmeye çalışıyorlar. Eğer oraya ulaşamamışlarsa morgun önünde bekliyorlar. Morgun önünde bulamazsa cami bahçesinde buluyorlar. O da olmadı mezarlıkta yakalıyorlar. En kötü ihtimal taziye evine geliyorlar. İki kardeşten biri öldü; diğeri hastaneye kaldırıldı. Aile, cenaze sonrası hastaneye gidiyordu. Bu kişilerin, aileyi hastanede beklemelerine şahit oldum” dedi.  “Ortada bir şebeke var” diyen Bozkurt  “Bunun içinde her kim varsa, menfaat karşılığında bunlarla haber veriyorsa bu suçu işliyor. Bu şirketleri denetleyen hiçbir mekanizma da yok.” 

YASAL BİR ENGEL YOK, YARISINI ALMIYORUZ
HAKKINDA dava açılan isimlerden Mikâil Karakuş ise, “Yaptığımız işin önünde yasal bir engel yok. Mağdurların haklarını korumak için çalışıyoruz” dedi. Karakuş, yüzlerce şirketin faaliyette olduğunu belirterek “Ortada büyük bir rekabet var zaten. Sigorta parasının yarısını almamız söz konusu değil. Yoğun bir rekabet var şirketler fiyat kırıyor.

Yüzde 15 ile 25 arasında bir pay alıyoruz” dedi. 30 şube ile faaliyet yürüttüklerini kaydeden Karakuş; “Esas mağduriyeti avukatlar yaratıyor. Onlar yapamadığı işi yapıyoruz. Geçen yıl 100’e yakın dosya zaman aşımına girdiği için hak sahibi parasını alamadı. Bu insanları dolandırmıyoruz, çantacı da değiliz” dedi. Karakuş 20 yıldır bu alanda çalıştığını belirterek “Hakkımda ilk kez dava açıldı. Ancak, 10’a yakın takipsizlik kararım da elimde” dedi.

‘Kötü gün’ kavgası... Barolar ve ‘hasar danışmanlık’ şirketleri arasında gerilim tırmanıyor

Yener Adım ve Mikâil Karakuş (soldan sağa) hakkında 1 yıldan 3 yıla hapis istemi ile dava açıldı.



1.202.000 2017'de meydana gelen trafik kazası sayısı

7427 Bu kazalarda ölen kişi sayısı

300 bin 382 Bu kazalarda yaralanan kişi sayısı

360 bin TL Ölümlü kazalarda mirasçılara ödenen en yüksek tutar

2-3 ay Sigorta paralarının alınma süreleri

1000 Türkiye genelindeki hasar şirketi sayısı

50.000 Bu şirketlere bağlı çalışan kişi sayısı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019)
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