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Koton’a kadın egemen

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

10 binin üzerinde çalışanı bulunan Koton, 6.500 kadın çalışanıyla iş dünyasında kadının varlığını ve etkisini güçlendiriyor. Yüzde 63 kadın çalışan oranıyla AB ortalamasının üzerinde yer alan Koton’un yönetici kadrosunda ve üst yönetiminde görev alanların ise yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Koton, sosyal sorumluluk projeleri ve tedarik zinciri ile birlikte toplamda 17 binin üzerinde kadının ekonomik sisteme katılımına imkan sağlıyor.

27 ülkede, 506 mağazası bulunan Koton, kadın odaklı istihdam politikası, sosyal sorumluluk yaklaşımı ve müşterilerine modayı erişilebilir kılma vaadi ile pek çok yönden kadınlara hitap ediyor. Kadınların, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzalayan ilk şirketlerden biri olan Koton, bünyesinde çalışan ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinden istihdam sağladığı kadınların yanı sıra tedarik zincirinde iş imkanı sağladığı kadın çalışanlarla da kadınların işgücüne katılımına destek oluyor.

1 YILDA YÜZDE 7 ARTTI
Türkiye’nin kadın istihdam oranı son 10 yılda yüzde 6.5 artarken, Koton’un kadın çalışan oranı 2016’dan bu yana yüzde 7’nin üzerinde artış gösterdi. 27 ülkede, 10 binin üzerinde çalışanı olan Koton’da çalışanların yüzde 63’ü, yöneticilerinin ise yüzde 50’si kadın çalışanlardan oluşuyor. 6.500 kadın çalışanı bulunan Koton’un yurt dışı operasyonlarda yönetici konumunda bulunan kadın çalışan oranı ise yüzde 85’in üzerinde.
Koton’un merkez ofis kadın çalışanlarının yüzde 80’i ticari, yüzde 20’si ise destek fonksiyonlarında görev alıyor. Koton’a yapılan iş başvurularında da kadın adayların ağırlığı dikkat çekiyor. Yapılan iş başvurularının yüzde 55’ini kadın adaylar oluşturuyor. Kadın istihdamı konusundaki yaklaşımını tedarik zincirine de yansıtmayı hedefleyen Koton’un 600’ün üzerindeki tedarikçi firmasında da yaklaşık 10 bin kadın çalışan bulunuyor.

600 KADINA İŞ
Koton’un Kapsayıcı İş Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği, işgücünün dışında kalan yüzlerce kadının yer aldığı El Emeği Projesi, kadınların ekonomik sisteme dahil edilerek yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor. ÇATOM kanalıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman, Çanakkale illerinde; Kadın Girişimi ve Pazarlama Kooperatifi kanalıyla Soma’da yürütülen projede 600’den fazla kadın düzenli olarak işgücüne katılma ve gelir elde etme imkanı buluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Business Call to Action Platformuna kabul edilen ‘Elle Yapılıp Kalple İşlenen Koton El Emeği Koleksiyonu’, her sezon yüzlerce mağazada geniş kitlelerle buluşuyor. El emeği projesi kapsamında bugüne kadar toplam 120 binden fazla ürün üretildi. Projede görev alan kadınlar için bu ürünlerle 1 milyon TL’nin üzerinde gelir sağlandı.

Etiketler: koton , Kadınlar Günü , istihdam
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