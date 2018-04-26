Kotası en yüksek fabrika bugün satılıyor
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, satışa çıkardığı 14 fabrikadan şeker kotası en yüksek olan Afyon ile birlikte Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının ihalesini bugün yapacak.
ÖİB, kamuoyuna bugünkü satış duyurusunu yine ihaleye saatler kala yaptı. Buna göre 115 bin tonluk şeker üretme kotasıyla ilk sırada yer alan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi saat 15.30'da; Burdur 16.30'da ve Elbistan ihalesi saat 17.30'da yapılacak.
ÖİB'in ihale ilanını duyurduğu sırada Şeker-İş Sendikası Ankara'da Şeker Sektöründe Stratejik Yapılandırma ve Reform başlıklı bir sempozyum düzenliyor.
ÖNCE UZMANLAR SONRA PARTİLER KONUŞACAK
Ankara Sharaton Oteldeki sempozyumun sabahki oturumunda uzmanlar sektörün yapılandırılması için yeni önerilerde bulunacak. Öğleden sonraki oturumda ise CHP İzmir Milletvekili Okyay Sındır, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Arslan Salman, İYİ Parti Kurucu Üyesi Seyit Yücel, ESAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Ertan Yülek konuşacak.
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