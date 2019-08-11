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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kota düşmanları

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Kota düşmanları

Mobil cihazlar internet kullanım alışkanlıklarında bir adım öne çıkıyor. Akıllı telefonlarımıza yüklü uygulamaları günde onlarca kez açıyoruz. Hiç farkında olmadan da kotamız hızla tükeniyor. Buradan yola çıkarak akıllı telefon uygulamalarının tek bir açışta ortalama ne kadar veri harcadığını hesapladık. İnanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu hafta konumuz sinsice kotamızı harcayan uygulamalar.

YOUTUBE

AKILLI telefonlarda en çok kullanılan uygulamaların başında YouTube geliyor. Bu uygulama kotanızı hızla eritenlerin başında. YouTube’u açtığınızda ekrana gelen ana sayfa bile kotanızı yemeye başlıyor. Öne çıkarılan veya trend kategorilerinde gezinirken işin arka planında videoların ön gösterimi yükleniyor. Dolayısıyla megabyte’larınız gitmeye başlıyor. Full HD kalitede 15 dakikalık bir video izlediğinizde ise yaklaşık 90 megabyte’ınız kotanızdan gidiyor.

INSTAGRAM

YAPTIĞIMIZ testlerde her açışta en fazla veri harcayanlardan biri Instagram oldu. Hikâyelere (stories) bakması, paylaşım akışını aşağı doğru kaydırması ve keşfetteki videolar, hızla kotanızı eritiyor. Örneğin; arkadaşlarınızı paylaştığı 10 hikâyeyi izlediniz, akıştaki 10 paylaşıma baktınız ve 10 da keşfet videosu izlediniz. Yani hemen hemen her açışta yapılanları yaptınız. Yapılan bu kullanım, kotanızda yaklaşık 80 megabyte’ınızın gitmesini sağlıyor.

FACEBOOK

KOTANIZI hızla harcayan diğer bir uygulama da Facebook. Video içeriklerinin öne çıkmaya başladığı bu sosyal medya platformunda, Instagram gibi hikâyeler ve canlı yayın özellikleri var. Özellikle canlı yayını açmasanız bile takip ettiğiniz sayfaların canlı yayınları otomatik olarak ekranınıza geliyor. Bir de hikâyelere bir bakayım derseniz, o zaman vay halinize. Facebook’un ne kadar harcadığını hesaplamak için 30 paylaşımı ekrana getirdik. Bunlardan biri canlı yayın, 8’i video ve 10’u ise fotoğraftı. 10 tane de hikayeye baktık. Facebook’un bu kullanımı yaklaşık 70 megabyte harcattı.

ONLINE MÜZİK

APPLE Müzik, fizy, Google Music, Muud ve Spotify gibi online müzik platformlarıyla müzik dinleme alışkanlıklarımız tamamen değişti. Dinledikleriniz çevrimdışı listelerinizde yoksa o zaman kotanıza elvade ediyorsunuz. Hatta bazı online müzik uygulamaları siz müzik dinlerken ekrana kısa videolar getiriyor. Dolayısıyla veri harcamanız artıyor. Yaptığımız testlerde 10 şarkı dinledik ve bu 10 şarkı yaklaşık 65 megabyte’ımızı harcadı. Dolayısıyla müzik dinlerken Wi-Fi’ya bağlanmak ve çevrimdışı listeler oluşturmak en mantılık çözüm.

TWITTER

AKILLI telefon kullanıcılarının en çok açtığı uygulamaların başında geliyor. Haber akışı (news feed) içeriklerinde videoların ön plana çıkması, Twitter’ı da hatırı sayılır derecede kota harcayan bir uygulamaya dönüştürüyor. Yaptığımız testlerde ekrana 30 paylaşım getirdik. Bu 30 paylaşımın 5 tanesi video formatında, 10 tanesi fotoğraf ve geriye kalan 15’i ise sadece yazı içeriğine sahipti. Twitter, bu kullanımla yaklaşık 15 megabyte civarında bir veri harcadı.

NAVİGASYONLAR

Şehir içinde seyahat ederken bile trafikten kurtulmak için bu uygulamaları kullanıyoruz. Tatil döneminde olduğumuzu düşününce navigasyon uygulamalarının kullanımı daha da artıyor. Navigasyon uygulamalarına bir adres yazdık ve yaklaşık yarım saatlik bir kullanım gerçekleştirdik. Bu yarım saatlik kullanımın veri karşılığı yaklaşık 12 megabyte oldu. Tabii ki daha fazla adres arama ve yol durumunun görüntülenmesi bu rakamı arttıracaktır. Navigasyon uygulamalarında da çevrimdışı kullanım özelliğini kullanabilirsiniz.

Kota düşmanları

KOTA CANAVARLARINI NASIL YENERSİNİZ?

AY sonuna kadar kotanız yetmiyorsa bunu önlemenin pek çok yolu var. Bu yollardan bazıları şu şekilde:

Veri kullanımını kısıtlayın: Akıllı telefonların işletim sistemlerinin içinde veri kısıtlama ve kontrol etme özellikleri var. Ayarlar seçeneğinden kolay bir şekilde ulaşabilmek mümkün. Bu sayede hangi uygulamanın daha çok veri harcadığını bulabilir ve kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından indireceğiniz uygulamalarla da benzer kısıtlama ve kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

Operatör paketleri var: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un kullanıcılara sunduğu paketler mevcut. Bu paketler sayesinde kullanmak istediğiniz platformlara yönelik ek kotalar belirleniyor. Bu kotalar sadece söz konusu platform kullanıldığında düşüyor. Yani genel kullanımınızdan ayrılıyor.

Çevrimdışı özellikler: ‘Offline’ olarak da biliniyor. Kullanılan pek çok uygulamada artık çevrimdışı özelliği var. Bu özelliği kullanarak Wi-Fi bağlıyken müzik veya video içerikleri önceden indirebilir ve sonrasında kotanızı harcamadan kullanım gerçekleştirebilirsiniz.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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