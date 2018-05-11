‘Koster filosu’ndaki 100 gemi yenileniyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
11.05.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

‘Koster filosu’ndaki 100 gemi yenileniyor

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Koster filosu’ndaki 100 gemi yenileniyor

TÜRKİYE’nin yük taşıma gemilerinden oluşan “koster filosu” beklediği desteğe üç bakanlığın dahil olduğu projeyle kavuşuyor.

Türk deniz ticaretinde büyük paya sahip olan ve yıllardır hurda teşviki bekleyen filoda ilk etapta 20 gemi, beş yıl içerisinde de toplam 100 gemi yerli imkânlarla yenilenecek.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, koster filosunu yenileyecek projenin ayrıntılarını Hürriyet’e açıkladı. “Akdeniz ve Karadeniz’i deniz taşımacılığında Türk Gölü haline getirmek ve gemi inşa sanayimizi geliştirmek üzere Koster Filosunun Yenilenmesi Projesini hayata geçiriyoruz” diyen Özlü, projeyle ilgili şunları söyledi:

ORTALAMA YAŞI 26
“Taşıma kapasitesi azami 12 bin dwt (deadweight ton – geminin yük kapasitesini belirten tonaj cinsi) olan kuru ve/veya dökme yük taşıyan gemilere ‘Koster’ denilmekte ve bu gemiler yakın yol deniz taşımacılığının temelini teşkil etmektedir. Deniz taşımacılık filomuzda 12 bin dwtona kadar 800 civarında gemimiz bulunuyor. Bu gemilerin toplam kapasitesi 3,6 milyon dwt civarındadır, ortalama yaşı ise 26’dır. Dış ticaretimizin yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda stratejik anlamda da büyük önem taşıyan proje ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul KOSTER Denizcilik Yatırım A.Ş ve Deniz Ticaret Odası işbirliğinde, kamu özel ortaklığı ile başlatılacak. Bu amaçla kurulacak Koster Denizcilik Anonim Şirketi’ne, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yüzde 49 pay ile ortak olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hurda teşviki ile yaşlı gemilerin filodan ayrılmasını özendirecek. Ekonomi Bakanlığı ise Proje Bazlı Destek Mekanizması ile projeye destek olacak. İlk etapta 20 gemi olmak üzere, 5 yıl içerisinde toplamda en az 100 gemimizi son teknoloji ile yurtiçi imkânlarla yeniden inşa ederek filomuzu güçlendireceğiz.

300 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ
Bu sayede, 15 yıl boyunca gemi inşa sanayimize 300 milyon dolarlık iş hacmi ve 30 binin üzerinde aileye istihdam sağlayacağız. Milli olarak tasarlanacak Türk tipi koster gemilerini Türk tersanelerinde üreteceğiz, yan sanayimize yeni iş imkânı oluşturacağız, böylece sadece Türk pazarı için değil, komşu coğrafyamızda da gemi inşa sanayinde önemli bir oyuncu olacağız.

Filomuzu yerli, teknolojik ve çevreye duyarlı yeni gemiler inşa ederek gençleştireceğiz. Böylelikle deniz taşımacılığında çevre, can ve mal güvenliği açısından; daha temiz, daha emniyetli, daha ekonomik ve daha rekabetçi bir filo oluşturacağız.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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