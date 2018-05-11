‘Koster filosu’ndaki 100 gemi yenileniyor

Türk deniz ticaretinde büyük paya sahip olan ve yıllardır hurda teşviki bekleyen filoda ilk etapta 20 gemi, beş yıl içerisinde de toplam 100 gemi yerli imkânlarla yenilenecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, koster filosunu yenileyecek projenin ayrıntılarını Hürriyet’e açıkladı. “Akdeniz ve Karadeniz’i deniz taşımacılığında Türk Gölü haline getirmek ve gemi inşa sanayimizi geliştirmek üzere Koster Filosunun Yenilenmesi Projesini hayata geçiriyoruz” diyen Özlü, projeyle ilgili şunları söyledi:

ORTALAMA YAŞI 26

“Taşıma kapasitesi azami 12 bin dwt (deadweight ton – geminin yük kapasitesini belirten tonaj cinsi) olan kuru ve/veya dökme yük taşıyan gemilere ‘Koster’ denilmekte ve bu gemiler yakın yol deniz taşımacılığının temelini teşkil etmektedir. Deniz taşımacılık filomuzda 12 bin dwtona kadar 800 civarında gemimiz bulunuyor. Bu gemilerin toplam kapasitesi 3,6 milyon dwt civarındadır, ortalama yaşı ise 26’dır. Dış ticaretimizin yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda stratejik anlamda da büyük önem taşıyan proje ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul KOSTER Denizcilik Yatırım A.Ş ve Deniz Ticaret Odası işbirliğinde, kamu özel ortaklığı ile başlatılacak. Bu amaçla kurulacak Koster Denizcilik Anonim Şirketi’ne, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yüzde 49 pay ile ortak olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hurda teşviki ile yaşlı gemilerin filodan ayrılmasını özendirecek. Ekonomi Bakanlığı ise Proje Bazlı Destek Mekanizması ile projeye destek olacak. İlk etapta 20 gemi olmak üzere, 5 yıl içerisinde toplamda en az 100 gemimizi son teknoloji ile yurtiçi imkânlarla yeniden inşa ederek filomuzu güçlendireceğiz.

300 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ

Bu sayede, 15 yıl boyunca gemi inşa sanayimize 300 milyon dolarlık iş hacmi ve 30 binin üzerinde aileye istihdam sağlayacağız. Milli olarak tasarlanacak Türk tipi koster gemilerini Türk tersanelerinde üreteceğiz, yan sanayimize yeni iş imkânı oluşturacağız, böylece sadece Türk pazarı için değil, komşu coğrafyamızda da gemi inşa sanayinde önemli bir oyuncu olacağız.

Filomuzu yerli, teknolojik ve çevreye duyarlı yeni gemiler inşa ederek gençleştireceğiz. Böylelikle deniz taşımacılığında çevre, can ve mal güvenliği açısından; daha temiz, daha emniyetli, daha ekonomik ve daha rekabetçi bir filo oluşturacağız.”