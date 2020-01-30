KOSGEB'den faizsiz kredi nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru şartları neler?

Depremden etkilenen vatandaşlara sağlanacak olan faizsiz KOSGEB desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatıldı. Erdoğan, KOBİ ve işletmelerin KOSGEB’e bu yıl ödemesi gereken borçlarını 2020 yılının sonuna ertelediklerini belirtti. Depremden zarar gören vatandaşlara sağlanan kredi kolaylığı ile ilgili KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt detayları paylaştı. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB faizsiz kredi kimlere verilir? İşte, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt'un açıklaması ve konuyla ilgili merak edilen detaylar.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'na Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Uzkurt, valiliklerce hasar tespiti yapıldıktan sonra "Acil Destek Kredisi Programı"ndan yararlanacak KOBİ sayısının netleşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını yaptırabilecek durumdayız. Yine KOSGEB olarak KOSGEB'den daha önce proje desteği alana ve geri ödemesi vadesi gelen KOBİ'lerimizin borçlarını da 2021 yılına kadar ertelemiş bulunmaktayız. Benzer şekilde KOSGEB'in kredi faiz programlarından yararlanarak bir bankadan kredi kullanmış olan ve geri ödemesi, vadesi gelmiş olan firmalarımızdan bu bankalara olan borçlarını da yine 2021 yılına kadar erteliyoruz."

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Uzkurt, kredi kullanımında KOBİ'lere kolaylık sağlayacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kredi kullandırımında vatandaşlarımızın herhangi bir belge ve dosya hazırlamasına ihtiyaç olmadan hiçbir KOSGEB Müdürlüğümüze gelmesini gerektirecek

bir duruma mahal vermeden doğrudan ilgili banka şubelerine gidecekler ve bu kredilerini kullanacaklar. Hangi bankaların bu kredi programlarına iştirak edeceklerini yakın zamanda ilan edeceğiz. Kurum olarak hazırlıklarımızı tamamladık, bankalara yazımızı yazdık. KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek bu kredilerini kullanabilecek. Mümkün olduğu kadar arada bir aracı, herhangi bir suistimale mahal vermeden herhangi bir belge, bürokrasiye müsaade etmeden kolaylıkla kısa zaman içerisinde depremden zarar gören KOBİ'lerimizin bu krediden istifade etmelerini arzu ediyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre Elazığ'da 30 binin üzerinde, Malatya'da ise 20 binin üzerinde firma bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bu firmalardan hangileri zarar görmüşse hepsi KOBİ olması kaydıyla bu program kapsamında olacak. Dolayısıyla buradaki tek kriter depremden zarar gördüğünün resmi makamlarca, valilikçe tespit edilmiş olması bizim için yeterli." şeklinde konuştu.

ÖDEME OLANAKLARI NASIL SAĞLANACAK?

Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler ile ilgili olarak Kredi Garanti Fonu devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ve KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ertelenecek. Halen uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı’ndan 2020 yılı içinde yararlanacak olan Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ile bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ’ler borçlarını, 1 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere, 3 ayda bir ödeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz." sözleriyle açıklamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devlet, milletinin yanında." ifadelerini kullandı.