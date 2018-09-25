Koruyucu eldivenle zirveye koşuyor
Avrupa kalite standartlarında koruyucu eldiven üretimi yapan Elteks, otomotivden inşaata, demir ve çelik endüstrisinden madenciliğe kadar birçok sektöre üretim yapıyor.
Bu alanda Avrupa’da önemli bir konuma geldiklerini anlatan Elteks İşletme Müdürü Sahir Erol, “Elteks 1994 yılında Demirtaş Organize Sanayi’de kurulmuştur. Kurulduğu yıl CE sertifikası aldık. 1994 yılından beri Almanya, İngiltere ve Yunanistan’a ihracatımız devam etmekte. 2014 yılında ise Almanya Hohenstein Enstitüsü’nden ilk olarak pamuklu kumaş için daha sonra Elteks eldivenleri için OEKO TEX Standard 100 sertifikasını aldık” dedi.
İSTEĞE BAĞLI ÜRETİM
Elteks eldivenlerinin otomotiv sanayinden tarıma, madencilikten inşaata, demir çelikten kimyaya kadar birçok farklı sektörde kullanıldığını dile getiren Sahir Erol, şöyle devam etti: “Kimyasal ve mekanik alanlardaki risklere karşı Elteks eldivenlerini 27, 40, 60 ve 80 cm olarak değişik boylarda üretiyoruz. Elteks Eldiven olarak yeni ürünler üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte. Eldivenin kaliteli olması için CE sertifikasının ve OEKO TEX Standard 100 sertifikasının Almanya’dan alınması gerekmekte. Yani, bu belgelere sahip eldivenler doğru üründür. Elteks eldiven olarak bu belgelere sahibiz. Müşterilerimizin çoğunu son kullanıcılar, hırdavatçılar, iş güvenliği satan alıcılar oluşturmakta. Aralıklarla müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz ve farklı talepleri olan müşterilerimiz ile bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz, Elteks eldivenin kalitesini bildikleri için bizi tercih ediyorlar.”
Almanya Düsseldorf‘da Messe fuarına katıldıklarını anlatan Sahir Erol, “Yabancı müşterilerimiz ile fuarda görüşmelerimiz oluyor. Türkiye’de ise Nalbur Fuarı’na katılıyoruz. İthalatımızda Avrupa ülkeleri ile devam etmektedir. Zaten ihracatımızı da Avrupa ülkelerine yapmaktayız. Dünya genelinde KKD ürünleri standartları belli ancak ülkemizde maalesef bu standartlara uyulmuyor. Bilhassa ithal ürünlere ek vergi konulması bu açıdan çok iyi bir adımdır ancak yetersiz, yüzde 50-60 oranında vergi konulmalı. Bu alanda yapılan üretim çok önemli. Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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