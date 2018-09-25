Koruyucu eldivenle zirveye koşuyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.09.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Koruyucu eldivenle zirveye koşuyor

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Koruyucu eldivenle zirveye koşuyor

Avrupa kalite standartlarında koruyucu eldiven üretimi yapan Elteks, otomotivden inşaata, demir ve çelik endüstrisinden madenciliğe kadar birçok sektöre üretim yapıyor.

Bu alanda Avrupa’da önemli bir konuma geldiklerini anlatan Elteks İşletme Müdürü Sahir Erol, “Elteks 1994 yılında Demirtaş Organize Sanayi’de kurulmuştur. Kurulduğu yıl CE sertifikası aldık. 1994 yılından beri Almanya, İngiltere ve Yunanistan’a ihracatımız devam etmekte. 2014 yılında ise Almanya Hohenstein Enstitüsü’nden ilk olarak pamuklu kumaş için daha sonra Elteks eldivenleri için OEKO TEX Standard 100 sertifikasını aldık” dedi.

İSTEĞE BAĞLI ÜRETİM

Elteks eldivenlerinin otomotiv sanayinden tarıma, madencilikten inşaata, demir çelikten kimyaya kadar birçok farklı sektörde kullanıldığını dile getiren Sahir Erol, şöyle devam etti: “Kimyasal ve mekanik alanlardaki risklere karşı Elteks eldivenlerini 27, 40, 60 ve 80 cm olarak değişik boylarda üretiyoruz. Elteks Eldiven olarak yeni ürünler üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte. Eldivenin kaliteli olması için CE sertifikasının ve OEKO TEX Standard 100 sertifikasının Almanya’dan alınması gerekmekte. Yani, bu belgelere sahip eldivenler doğru üründür. Elteks eldiven olarak bu belgelere sahibiz. Müşterilerimizin çoğunu son kullanıcılar, hırdavatçılar, iş güvenliği satan alıcılar oluşturmakta. Aralıklarla müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz ve farklı talepleri olan müşterilerimiz ile bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz, Elteks eldivenin kalitesini bildikleri için bizi tercih ediyorlar.”

Almanya Düsseldorf‘da Messe fuarına katıldıklarını anlatan Sahir Erol, “Yabancı müşterilerimiz ile fuarda görüşmelerimiz oluyor. Türkiye’de ise Nalbur Fuarı’na katılıyoruz. İthalatımızda Avrupa ülkeleri ile devam etmektedir. Zaten ihracatımızı da Avrupa ülkelerine yapmaktayız. Dünya genelinde KKD ürünleri standartları belli ancak ülkemizde maalesef bu standartlara uyulmuyor. Bilhassa ithal ürünlere ek vergi konulması bu açıdan çok iyi bir adımdır ancak yetersiz, yüzde 50-60 oranında vergi konulmalı. Bu alanda yapılan üretim çok önemli. Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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