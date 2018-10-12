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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Kornişon salatalık üreticiye tam zamanında yetişti

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Kornişon salatalık üreticiye tam zamanında yetişti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kornişon salatalığın ikinci sezonu üreticiyi memnun ediyor. İlçeye bağlı Kaymakçı beldesi çevresinde salatalık üretimi ile uğraşan çiftçiler, ekonomik kriz iddialarının tartışıldığı Ekim ayı itibarı ile fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.

Ağustos sonundan başlayıp Kasım ayı sonuna kadar süren hasat döneminin üretici için can simidi olduğunu belirten üretici Veysel Danış, fiyatların birinci ürün için 4 lira, ikinci ürün için 2 lira, üçüncü ürün içinse 50 kuruş civarında seyrettiğini söyledi.

Halen sezon ortasında olduklarını ifade eden Danış, “Geçen yıl fiyatlar aynı sezonda 3 Tl, 2 TL ve 50 kuruş civarında idi. Bu yıl hayvancılık can çekişiyor. Gübre ve mazot girdileri çok arttı. Eğer kornişon salatalık fiyatları da düşük olsaydı bu yıl üretici tümden zarar edecekti” dedi. Rekoltenin de makul düzeyde olduğunu belirten Danış, “Hava şartları bozmazsa bu yıl yüzümüz gülecek” diye konuştu.

Üreticiler, bölgede üretilen turşuluk salatalığın yurt içinde hallere sevki yapılırken yurt dışına da ihraç edildiğini ifade ettiler. Salatalık tüccarı Emin Bektaşoğlu da bölgede yoğun olarak üretimi yapılan salatalığın turşuluk yemek dışında kozmetikte de önemli bir ham madde olduğunu söyledi.

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