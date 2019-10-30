Korkutan uyarı... Risk sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKorkutan uyarı... Risk sürüyor
GeriEkonomi Korkutan uyarı... Risk sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.10.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Korkutan uyarı... Risk sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkutan uyarı... Risk sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile AB arasında anlaşmasız ayrılık riskinin sürdüğünü söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan Barnier, AB düzeyinde anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığın bir önceki seneye göre arttığını ancak üye ülkeler arasında hala büyük farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Barnier, AB'nin hala hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Anlaşmasız Brexit riski sürüyor. Kayıtsız kalamayız." dedi.

Anlaşmasız ayrılığın erteleme tarihinin sona ereceği Ocak 2020'de ya da AB ile İngiltere arasında anlaşma sağlanan geçiş süreci olan 2020'nin sonunda da hala bir risk olabileceğini ifade eden Barnier, AB'nin düzenli bir Brexit gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Barnier, taraflar arasındaki son anlaşmanın ise düzenli Brexit için imkan sağladığını kaydetti.

BREXİT SÜRECİ

AB İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Başbakan Boris Johnson da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği 3 erken seçim önergesi Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.
İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle