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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Korkutan El Nino uyarısı

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Korkutan El Nino uyarısı

Küresel ısınmanın, doğal hava olayı El Nino güney salınımlarını güçlendirdiği, bu durumun halihazırda ısınan gezegeni daha da sıcak hale getirdiği bildirildi.

Hawaii Üniversitesinden bilim insanları, 1901 yılından bu yana meydana gelen 33 El Nino'yu inceledi. Bilim insanları, Büyük Okyanus'un ekvator bölgesini ısıtan ve yerküre çapında ekstrem hava koşullarını tetikleyen El Nino'ların 1970'lerden bu yana sıcak sularda daha batıda oluştuğunu ve bu durumun, El Nino güney salınımlarını güçlendirdiğini gözlemledi.

Uzmanlar, güçlü El Nino'ların, Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerde kuraklığa, California gibi yerlerde de sellere zemin hazırlayabileceğine işaret ederken, araştırma ekibinin lideri Bin Wang, dünyada yeni ortalama sıcaklık rekorlarının kırıldığı 1982, 1997 ve 2015'deki üç "süper" El Nino'nun batıda başladığına dikkati çekti.

11'İ DAHA ORTADA

Araştırmada, 1978'den önce 14 El Nino'dan 12'sinin doğuda, 1978'den sonraki 11'inin daha orta kesimde ya da batıda oluştuğu bulgusu elde edildi.
Çalışmanın ayrıntıları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

El Nino sırasında Büyük Okyanus'ta daha fazla, Atlas Okyanusu'nda ise daha az kasırga meydana geliyor.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre, 1997-1998 yıllarında etkili olan ve en az 32 milyar dolarlık zarara yol açan El Nino nedeniyle binlerce kişi, fırtına, sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık yüzünden yaşamını yitirdi.

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