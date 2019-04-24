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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Koreli dev 3 yılda ikinci krizi yaşıyor

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Koreli dev 3 yılda ikinci krizi yaşıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung mobil cihazlarda tarihinin ikinci büyük kriziyle karşı karşıya.

2016 yılında Galaxy Note 7’yi satışa çıktıktan sonra bataryada yaşanan sorunlardan dolayı piyasadan toplayan şirketin yeni krizi katlanan akıllı telefon modeli ‘Galaxy Fold’ oldu. Modelin, satışa çıkışı ekranda yaşanan sorunlardan dolayı ertelendi. Sınırlı sayıdaki basın mensubunun test ettiği Galaxy Fold’un ekranında katlanmadan dolayı ortaya çıkan bozulmalar yüzünden şikayetler artmıştı. Bu şikayetlerden sonra birçok ülkedeki tanıtım tarihini erteleyen şirket, kararın kapsamını genişletti. Dün Samsung’tan yapılan açıklamada telefonun genel satışa çıkışını tüm dünya çapında belirtilmeyen bir tarihine ertelediği duyuruldu. Normal şartlar altında 26 Nisan’da satışa çıkacak modelin net satış tarihi hakkında bir açıklama bulunmuyor.

ÖNLEMLER ALACAK

Yapılan açıklamada, “Cihazı inceleyen birçok kullanıcımızdan aldığımız geri bildirim doğrultusunda mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlayabilmek için daha fazla iyileştirmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu geri bildirimi tam olarak değerlendirmek ve daha fazla dahili test yapmak için Galaxy Fold’un yayınlanmasını geciktirmeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz. Ekranda yaşanan sorunların incelenmesinden sonra elde ettiğimiz ilk bulgular, menteşenin üst ve alt kısımlarına temas eden alanlarla ilgili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın içinde bulunan malzemelerin ekran performansını etkilediğine yönelik bir örnek var. Ekran korumasını güçlendirmek için önlemler alacağız. Müşterilerimizin Galaxy Fold’tan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için koruyucu tabaka içeren ekranın bakımı ve kullanımı hakkındaki rehberliği de arttıracağız. Müşterilerimizin bize duydukları güvene değer veriyoruz ve her zaman önceliğimiz onlar. Samsung, sektörü ileriye taşımak için müşterilerle ve ortaklarla yakın çalışmayı taahhüt ediyor. Müşteri Sabır ve anlayışları için onlara teşekkür etmek istiyoruz” denildi.

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