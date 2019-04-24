Koreli dev 3 yılda ikinci krizi yaşıyor
Güney Koreli teknoloji devi Samsung mobil cihazlarda tarihinin ikinci büyük kriziyle karşı karşıya.
2016 yılında Galaxy Note 7’yi satışa çıktıktan sonra bataryada yaşanan sorunlardan dolayı piyasadan toplayan şirketin yeni krizi katlanan akıllı telefon modeli ‘Galaxy Fold’ oldu. Modelin, satışa çıkışı ekranda yaşanan sorunlardan dolayı ertelendi. Sınırlı sayıdaki basın mensubunun test ettiği Galaxy Fold’un ekranında katlanmadan dolayı ortaya çıkan bozulmalar yüzünden şikayetler artmıştı. Bu şikayetlerden sonra birçok ülkedeki tanıtım tarihini erteleyen şirket, kararın kapsamını genişletti. Dün Samsung’tan yapılan açıklamada telefonun genel satışa çıkışını tüm dünya çapında belirtilmeyen bir tarihine ertelediği duyuruldu. Normal şartlar altında 26 Nisan’da satışa çıkacak modelin net satış tarihi hakkında bir açıklama bulunmuyor.
ÖNLEMLER ALACAK
Yapılan açıklamada, “Cihazı inceleyen birçok kullanıcımızdan aldığımız geri bildirim doğrultusunda mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlayabilmek için daha fazla iyileştirmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu geri bildirimi tam olarak değerlendirmek ve daha fazla dahili test yapmak için Galaxy Fold’un yayınlanmasını geciktirmeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz. Ekranda yaşanan sorunların incelenmesinden sonra elde ettiğimiz ilk bulgular, menteşenin üst ve alt kısımlarına temas eden alanlarla ilgili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın içinde bulunan malzemelerin ekran performansını etkilediğine yönelik bir örnek var. Ekran korumasını güçlendirmek için önlemler alacağız. Müşterilerimizin Galaxy Fold’tan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için koruyucu tabaka içeren ekranın bakımı ve kullanımı hakkındaki rehberliği de arttıracağız. Müşterilerimizin bize duydukları güvene değer veriyoruz ve her zaman önceliğimiz onlar. Samsung, sektörü ileriye taşımak için müşterilerle ve ortaklarla yakın çalışmayı taahhüt ediyor. Müşteri Sabır ve anlayışları için onlara teşekkür etmek istiyoruz” denildi.
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