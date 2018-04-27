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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
27.04.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Kore'den gelen barış haberi piyasalara olumlu yansıdı

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Kore'den gelen barış haberi piyasalara olumlu yansıdı

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin iki ülke arasında 65 yıldır süren düşmanlığın sona erdiğini ve Kore Yarımadasında artık savaş olmayacağını açıklamasının ardından, Asya yükselişle kapanırken, Avrupa borsaları yükselişle açıldı.

Avrupa Merkez Bankasının faizleri sabit tutma kararı ve Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya ekonomilerinden gelen veriler ve Koreden gelen barış sinyalleriyle birlikte Avrupada endeksler yükseliyor.

Fransada büyüme birinci çeyrekte geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0.7 düzeyinden yüzde 0.3e geriledi.ÿ Birleşik Krallıkta ise GfK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Nisanda iki puan gerileyerek -9.0 düzeyine düştü. Almanyada istihdama katılım yıllık yüzde 1.4 arttı.

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde geldi ve Nisanda Mart 2018deki 112.7 düzeyinden değişmedi.

Koredeki gelişmeler ve verilerin ardından;

- DAX dünü yatay seyirle kapattıktan sonra bugün yüzde 0.67 artışla 12,583.81 puana,

- FTSE yüzde 0.40 artışla 7,450.79 puana,

- CACÿ yüzde 0.14 artışla 5,461.22 puana yükselirken,

- FTSE MIB negatif ayrıştı ve yüzde 0.64 düşüşle 23,884.79 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.05 artışla 383.93 düzeyinde.

ASYA ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2.972 düzeyine gerilemesi ve Kore liderlerinin Savaş bitti açıklamasına paralel olarak Asya borsalarında;

- Japonya’da Nikkei yüzde 0.66 artışla 22,467.87 puandan,

- Çin’de Shanghai Borsası, yüzde 0.23 artışla 3,082.18 puandan,

- Hong Kongda HSI yüzde 0.91 artışla 30,280.67 puandan,

- Güney Korede KOSPI yüzde 0.68 artışla 2,492.40 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise günlük yüzde 0.87 artışla yıl başından bu yana yüzde 19.25 yükseldi.

ABD Wall Street endeksleri tahvillerdeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki değerlenme ile yükselişte. Özellikle Facebook, Amazon ve AMD hisselerindeki yükseliş genel trendi destekledi.

Wall Streette haftanın dördüncü gününde

- Dow Jones yüzde 0.99 yükselişle 24,322.34 puandan,

- S&P 500 yüzde 1.04 yükselişle 2,666.94 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.64 yükselişle 7,118.68 puandan kapandı.

FED 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapattıktan sonra bugün yüzde 0.02 düşüşle 2.97 düzeyine geriledi.

ABDde Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.012 düşüşle 2.48 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.02 düşüşle 3.154 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve dolar endeksi 92.00 bandına yaklaştı. Endeks bugün yüzde 0.22 yükselişle 91.78 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi eurodaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.17 düşüşle 1.2031 düzeyine geriledi.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yatay seyirle 109.29 yen düzeyinde.

 

 

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