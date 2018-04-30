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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Kore ziyaretinde gündem yatırımlar

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Kore ziyaretinde gündem yatırımlar

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye düzenleyeceği ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğini geliştireceğini belirterek, "Ziyarette önemli konu başlıkları, yatırımlar ve savunma sanayisi projelerindeki iş birlikleri olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük firmalarla birebir görüşme yapması planlanıyor." dedi.

Büyükelçi Choi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanı Moon Jae-in'in davetlisi olarak, iş insanlarının da içinde yer aldığı heyetle 2-3 Mayıs'ta Kore'de olacağını söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen yıl gerçekleşen Güney Kore ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Choi, Yıldırım'ın ziyaretinde dile getirdiği 10-15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin sadece iki ülke arasındaki ticaretin artırılması değil, aynı zamanda ülkeler arası ekonomik iş birliğinin geliştirmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

Choi, Güney Kore ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticareti Anlaşması'nın 2013'te yürürlüğe girdiğini ifade ederek, bu tarihten sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminde devamlı bir artışın gözlemlendiğini bildirdi. 

Hizmet ticareti ve yatırıma yönelik anlaşmaların da imzalandığına ancak iç onay sürecinin tamamlanmasının beklendiğine işaret eden Choi, "Yatırım ve hizmet ticaretine ilişkin anlaşmalar Kore meclisinde onaydan geçti, top Türkiye'de. Anlaşmayla ilgili birkaç anlaşmazlık vardı. Kore tarafı Türkiye'nin isteklerini kabul etti. Şimdi engel kalmamış durumda. Türkiye'de de bildiğimiz kadarıyla Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı onayı kaldı. Bu anlaşmalar da yürürlüğe girerse yatırım dostu bir ortam yaratılır diye düşünüyorum. Anlaşmaların en kısa zamanda yürürlüğe girmesini istiyoruz." diye konuştu. 

 "MEVCUT VERİLER TATMİN EDİCİ DEĞİL" 

Choi, Güney Kore'nin dünyanın en büyük 11'inci, Türkiye'nin ise 17'inci ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin toplam 130 milyon nüfusla yüksek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. 

Güney Kore'nin Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini vurgulayan Choi, "Mevcut rakamlar, veriler tatmin edici değil. Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinde bahsettiği gibi biz de bunu 2 katından fazlaya çıkarmayı çok istiyoruz." ifadesini kullandı. 

Choi, Yıldırım'ın Güney Kore'deki resmi temasları kapsamında ülkenin önde gelen firmalarıyla bir araya gelmesi sonucu Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını belirterek, şöyle devam etti: 

"Türkiye çok önemli bir ülke ve Koreli firmalar da bunun farkında. Türkiye'nin yaş ortalaması 31, nüfusu çok genç ve geçen yıl yüksek bir büyüme performansı gösterdi. Türkiye'de Ekonomi Bakanlığına kayıtlı Koreli firma sayısı 339, bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

 Kore ihracat kredi destek kuruluşlarının, toplam 3,1 milyar avroluk 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi için 1 milyar avronun üstünde finansman sağlama kararı aldığını aktaran Choi, söz konusu projenin Kore finansman desteğinin liderliğiyle gerçekleşmesi nedeniyle kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. 

Choi, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştireceği enerji ve ulaştırma alanlarındaki projelere Güney Kore firmalarının büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, iki ülkenin savunma sanayisi projelerine yönelik de iş birliğinin olduğunu söyledi. 

Güney Kore'nin teknoloji transferinde Türkiye ile yakın bir iş birliği yürüttüğünü anlatan Choi, "Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında Kore firmalarının en çok ilgi gösterdiği projeler, Yüksek Hızlı Tren, İzmir Körfez Geçişi ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projeleri diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

TÜRK VE KORELİ İŞ İNSANLARI BULUŞACAK 

Choi, Türkiye'nin Güney Kore'ye karşı verdiği dış ticaret açığına da değinerek, "Dış ticaret açığının farkındayız. Yeni büyükelçi olarak bu sorunu çözmek için elimden geleni yapacağım. Bu açığı dış ticareti azaltarak değil, artırarak kapatabiliriz.

Bu açığı kapatmak için Kore'ye çok büyük sorumluluk düşüyor ama Türkiye'nin de çalışması gerekiyor. Türk yatırımcıların Kore piyasasından daha aktif olmasını istiyoruz." dedi. 

Türkiye'de faaliyet gösteren Kore firmalarının 15 bin kişiye istihdam sağladığına işaret eden Choi, Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarının son dönemde artış gösterdiğini ve Koreli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen projelerin yüzde 60'ının son 5 yılda hayata geçirildiğini bildirdi. 

Choi, turizm alanında da iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istediklerinin altını çizerek, geçen yıl yurt dışına çıkan Koreli turist sayısının 26 milyon olduğunu ve bunun sadece yüzde 1'inden azının Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. Büyükelçi Choi, bu oranın artış potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve Koreli ziyaretçi sayısının artmasını istediklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için faydalı olacağını vurgulayan Choi, şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde 3 kez seyahat ettiği Kore'ye en son 2012'de gelmişti. Bu, cumhurbaşkanı olarak gerçekleştireceği ilk ziyareti olacak. Bu ziyaretten beklentilerimiz çok büyük. Zaten iki ülke ilişkileri çok iyi bir seviyede ama bu ziyaretten sonra daha somut ve pratik sonuçlar elde etmek istiyoruz.

Ziyarette önemli konu başlıkları, yatırımlar ve savunma sanayisi projelerindeki iş birlikleri olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore'de büyük firmalarla birebir görüşme yapması planlanıyor. Bu ziyaretin yatırımların artması için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Erdoğan'a çok sayıda Türk iş insanı da eşlik edecek. Türk yatırımcılar, Kore'deki iş insanlarıyla birebir görüşecek ve bu görüşmelerin sonucunda iş birliği çıkmasını ümit ediyoruz." 

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