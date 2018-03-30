Kore sermayesini Türkiye’ye getirdi
TÜRKİYE’nin ilk gayrimenkul yatırım fonu yönetim şirketi RE-PIE Portföy, Güney Koreli finans kuruluşu olan Hana Financial Investments ile Türkiye yatırımlarına dair işbirliği anlaşması imzaladı.
İlk fon ihracından beri 260 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ve son olarak Bayrampaşa’daki eski Carrefour alışveriş merkezini satın alan RE-PIE, uzak doğu sermaye piyasalarına erişmek için Hana Financial Investments ile işbirliği yapma konusunda anlaştı. Hana Financial Investments CEO’su Lee Jin-Kook, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin, Endonezya gibi ülkelerdeki operasyonlarına Türkiye’yi de eklemek istediklerini, bu amaçla da güçlü bir partner ile işbirliği içinde olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
Jim-Kook, “Güney Kore ile Türkiye arasında sadece Kore savaşı ve Kore Gazileri eksenine değil, 1500 yıl öncesine dayanan akrabalık ve kardeşlik ilişkimiz var. Ancak ticari ve finansal ilişkilerimizin aynı oranda gelişmediğini görüyorum. Türk hükümeti yetkililerine, finansal alanda ilişkileri geliştirme konusunu kendime görev edindiğini bildirdim. RE-PIE ile kurulacak yatırım fonları vesilesi ile Türkiye sermaye piyasalarına katkı sunmak, Uzak Doğu sermaye piyasalarını Türkiye ile tanıştırmak istiyoruz” dedi. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetim şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ise, “Ülkemize yabancı sermaye çekmeyi milli bir görev addediyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hana Financial Investments ile Uzakdoğu’da ilk işbirliğimizi başlatıyoruz. Şehir hastaneleri başta olmak üzere PPP projelerini menkulleştirerek finans ve altyapı sektörüne katkı sunacağımızı biliyoruz. 2018 yılı içinde somut bir fon ile işbirliğimizi taçlandırmak üzere çalışmalara başladık” dedi. Hana Financial Investments, yönettiği 76 milyar dolar fon büyüklüğü ile Güney Kore’nin en büyük finans kuruluşlarından.
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