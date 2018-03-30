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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 21:48, Son Güncelleme:

Kore sermayesini Türkiye’ye getirdi

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Kore sermayesini Türkiye’ye getirdi

TÜRKİYE’nin ilk gayrimenkul yatırım fonu yönetim şirketi RE-PIE Portföy, Güney Koreli finans kuruluşu olan Hana Financial Investments ile Türkiye yatırımlarına dair işbirliği anlaşması imzaladı.

İlk fon ihracından beri 260 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan ve son olarak Bayrampaşa’daki eski Carrefour alışveriş merkezini satın alan RE-PIE, uzak doğu sermaye piyasalarına erişmek için Hana Financial Investments ile işbirliği yapma konusunda anlaştı.  Hana Financial Investments CEO’su Lee Jin-Kook, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin, Endonezya gibi ülkelerdeki operasyonlarına Türkiye’yi de eklemek istediklerini, bu amaçla da güçlü bir partner ile işbirliği içinde olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Jim-Kook, “Güney Kore ile Türkiye arasında sadece Kore savaşı ve Kore Gazileri eksenine değil, 1500 yıl öncesine dayanan akrabalık ve kardeşlik ilişkimiz var. Ancak ticari ve finansal ilişkilerimizin aynı oranda gelişmediğini görüyorum. Türk hükümeti yetkililerine, finansal alanda ilişkileri geliştirme konusunu kendime görev edindiğini bildirdim. RE-PIE ile kurulacak yatırım fonları vesilesi ile Türkiye sermaye piyasalarına katkı sunmak, Uzak Doğu sermaye piyasalarını Türkiye ile tanıştırmak istiyoruz” dedi. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy yönetim şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ise, “Ülkemize yabancı sermaye çekmeyi milli bir görev addediyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hana Financial Investments ile Uzakdoğu’da ilk işbirliğimizi başlatıyoruz. Şehir hastaneleri başta olmak üzere PPP projelerini menkulleştirerek finans ve altyapı sektörüne katkı sunacağımızı biliyoruz. 2018 yılı içinde somut bir fon ile işbirliğimizi taçlandırmak üzere çalışmalara başladık” dedi. Hana Financial Investments, yönettiği 76 milyar dolar fon büyüklüğü ile Güney Kore’nin en büyük finans kuruluşlarından.

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