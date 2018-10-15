Kore Havayollarının patronuna yolsuzluk suçlaması
Asya ülkesi Güney Kore'de özelleştirilen Kore Havayollarını bünyesinde barındıran Hanjin Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Ço Yang-ho, şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve yatırımcı güvenini ihlal etmekle suçlandı.
GÜNEY Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul başsavcılığı hazırladığı iddianamede Ço'yu, 2013-2018 yıllarında kendi firmalarına verdiği ihalelerle ulusal havayolunun varlıklarından 17,3 milyon dolar haksız gelir sağlamakla suçlandı.
Öte yandan 69 yaşındaki iş adamının, 2010-2014 yıllarında Seul'un batısındaki Incheon kentinde bir devlet hastanesinin yakınında açtığı sahte eczane aracılığıyla sağlık sistemini 134 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.
Ço'nun ailesinden miras kalan 53,8 milyon dolar tutarındaki yurt dışı varlığı veraset intikal vergisi ödemeden varlığına geçirdiğine ilişkin iddianın ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle iddianameye alınmadığı belirtildi.
Ço'nun ailesi, 1969 yılındaki özelleştirilmenin ardından ulusal havayolu şirketinin kontrolünü ele geçirmişti.
Yakın dönemde Ço'nun eşi ve kızı şirket personeline fiziksel ve sözlü tacizlerde bulundukları iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
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