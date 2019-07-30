Kor tutucu Akkuyu’da
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (Akkuyu NGS) inşaatı devam eden 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucunun sahaya ulaştığı bildirildi.
Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamada, kor tutucunun, 3 nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli bir ekipmanı olduğu belirtildi. Nükleer yakıtların içinde olduğu reaktör kabının altına yerleştirilecek bu ekipmanın, 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış koni şeklinde bir tank olduğu aktarıldı. Açıklamada, kor tutucunun Tyajmash AŞ firmasının tesislerinde yapıldığı belirtilerek, “Kor tutucunun montajının yapılacağı alanın hazırlanması çalışmaları da devam etmektedir. İnşaatın tüm aşamaları, gerek bağımsız yapı denetim kuruluşları tarafından gerek Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle denetlenmekte” ifadeleri kullanıldı. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Akkuyu projesi, Rusya’da benzer bir tasarım ile inşa edilmiş bir santralin deneyimine dayanmakta. Bu tasarım, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin bir arada olduğu ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı bir tasarımdır” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle