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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kopya otele dikkat

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Kopya otele dikkat

Turizm sektörünün son dönemlerdeki en büyük sıkıntılarının başında ‘siber çeteler’ geliyor. Otellerin internet sitelerini birebir kopyalan bir ‘siber çete’ son olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

TÜRKİYE turizmi son yıllarda atağa kalkarken, fiyatı yüksek oteller de kötü niyetli kişilerin radarına girdi. Daha önce de birçok kez gündeme gelen otellerin internet sitelerini birebir kopyalayarak, tatile gitmek isteyenleri dolandıranların sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Konu ile ilgili son dolandırıcılık haberi ise Muğla’dan geldi. 10’dan fazla otelin internet sitesini kopyalayarak birçok kişiyi mağdur eden siber çete, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

Siteleri kopyalanan oteller arasında kendi otellerinin de yer aldığını ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “Son dönemlerde turizm işletmeleri siber çetelerin tehdidi altında. Bu durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdik. Operasyon yaklaşık 1 yıl sürdü. Geçtiğimiz günlerde de noktalandı. Operasyon neticesinde 11 kişi mahkemeye sevk edildi. İki kişi tutuklandı. Çete üyesi 1 kişi de Hollanda’da aranıyor. Bölgede bulunan 10’dan fazla otelin internet sitesi siber çete tarafından kopyalandı. Yaklaşık 500 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiler. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Çetenin hesaplarına da el konulduğu için dolandırılan kişilerin büyük bir kısmı parasını geri alabilecek” dedi. Batum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahte siteler arama motorlarına ilan vererek en üst sıralarda yer alıyor. Yaşananları birçok kez arama motorlarına bildirdik. Ancak gerekli önlemleri pek aldıkları söylenemez.”

KULLANICI KONTROL ETMELİ

BİLİŞİM hukuku uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, siber dolandırıcılara karşı daha önce tatilcileri şu sözlerle uyarmıştı: “Bu yöntemin adına ‘oltalama’ deniliyor. İnternette otel bakanlar, girdikleri adresi çok dikkatli kontrol etmeli. Otelin adının tam olup olmadığına bakmalı. İsmin sonunda veya önünde ek olmamalı. Gerekirse bildikleri, güvendikleri tur şirketlerini arayıp, otelin internet adresini ve telefon numarasını alabilirler.”

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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