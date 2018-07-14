Köpük köpük teknoloji

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKöpük köpük teknoloji
GeriEkonomi Köpük köpük teknoloji
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Ahmet CAN - TEKNOLOJİ
14.07.2018 - 20:29, Son Güncelleme:

Köpük köpük teknoloji

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Köpük köpük teknoloji

Oturma odaları, mutfaklar ve ofisler derken teknoloji artık banyolara da dokunmaya başladı. Evimizde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri olan banyolardaki yeni nesil ürünler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de geçirilen vakti daha konforlu hale getiriyor.

TEKNOLOJİ dönüşümün günlük hayatı en çok kolaylaştırdığı alanların başında banyolar geliyor. Biz de buradan yola çıkarak banyolardaki yeni teknolojilere bir göz attık ve birçok yenilikle karşılaştık. En çok dikkat çeken teknolojik ürünlerin başında akıllı klozetler geliyor. Kullanıcıların konforunu arttıran bu yeni ürünler, artık Türkiye’de de oldukça popüler olmaya başladı. Dikkatimizi çeken diğer bir ürün akıllı aynalar oldu. Özellikle makyaj yapmayı seven kadınların banyoda geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirecek bu teknolojik ürünler, buğu önleme ve ışık rengi ayarlama gibi özelliklere sahip. Akıllı armatürlerden yeni nesil duş başlıklarına kadar pek çok ürün banyolarda yer almaya başladı. Birbirinden ilginç ve hayatı kolaştıran yeni nesil teknolojik ürünleri bu yazımızda bir araya getirdik.

MÜZİK ÇALAN AKILLI AYNA
KARŞISINDA en çok vakit geçirdiğimiz ürünlerin başında banyodaki aynalar geliyor. Bu aynalar da teknolojinin avantajlarından yararlanıyor. Hafele’nin geliştirdiği ‘Magic Mirror’ (Sihirli ayna) modeli de bunlardan biri. Geliştirilen yeni nesil ayna üzerinde 4 farklı fonksiyon bulunuyor. Bu fonksiyonlardan birinde ayna akıllı telefonlara bluetooth üzerinden bağlanıyor. Telefondan bir müzik çalmaya başladığınızda aynanın arkasındaki hoparlörler aktif hale geliyor ve müziği kaliteli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca modelde, yer alan ön ışıklandırma çerçevesi sarı ve beyaz olmak üzere 2 farklı renkle aydınlatılabiliyor. Modelin dikkat çeken diğer özelliği de buhar önleyici bir ısıtma sistemine sahip olması.

HEM YIKIYOR HEM KURUTUYOR
BANYOLARDA son dönemlerin trendleri arasına akıllı klozetler girdi. Yurtdışında sıkça görülen modeller artık Türkiye’de de popüler. Bu modellerin başında Vitra’nın geliştirdiği V-Care geliyor. İki farklı model seçeneğiyle sunulan modeller sensörlerle ve uzaktan kumandayla çalışıyor. Klozete yaklaşıldığında kapaklar açılıyor. Oturma kapağı isteğe bağlı sıcaklıkta ısıtılıyor. İhtiyaç giderildiğinde cinsiyet seçimi yapılıyor ve taharet musluğundan akan su ısıtılarak temizlik işlemi başlatılıyor. Temizlik işleminden sonra ise klozetin içindeki fanlar devreye giriyor ve kurutma yapılıyor. Kısacası klozetlerdeki temizlik işlemi otomatik hale getiriliyor. 3 bin 500 TL’den başlıyor

DUŞTA TELEFONLA KONUŞUN
PENTA’nın geliştirdiği ‘IQ160’ akıllı duş başlığı, bluetooth bağlantı özelliğine sahip. Akıllı telefonlara kablosuz olarak bağlanan model, duştayken daha konforlu zaman geçmesini sağlıyor. Akıllı telefonlardaki müziğin hoparlörden duyulmasını sağlayan model, kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Üzerinde bir de mikrofon bulunan modelle telefon görüşmesi yapılabiliyor. 11.5 saatlik konuşma süresi de sunuyor. Duş başlığında 88 adet yumuşak su çıkış noktasu yer alıyor.
Fiyatı 149 TL

DOKUNMATİK MUSLUK
DAHA önce sensörlerle donatılan armatürler, şimdi de akıllı telefonlar gibi dokunmatik panellerle kullanılmaya başlandı. E.C.A.’nın geliştirdiği ‘Touch’ serisi bu modellerin arasında. Modelin tüm yüzeyi özel bir dokunmatik panelle kaplı. Örneğin; eliniz kirli ve fiziksel olarak musluğu açamıyorsunuz, o zaman dirseğiniz veya kolunuzun yan tarafıyla armatüre dokunuyorsunuz ve su akmaya başlıyor. Armatürü kapatması da yine dokunarak gerçekleşiyor. E.C.A.’nın geliştirdiği Touch serisi sadece banyoda değil, aynı zamanda mutfak armatürlerinde de yer alıyor.

OYUN DÜNYASI
MOTOKROS BAŞLIYOR
‘MXGP PRO’ yenilenerek döndü. Motosikletini eşsiz yapmak için kurulumunu bir motor tamircisi gibi düzenle. Oyunda 2017’nin tüm resmi pistleri ve sürücüleri yer alıyor. Oyun PS4 ve Xbox One’da yer alıyor. 380 TL

HAFTANIN TRENDİ
YAPAY ZEKÂ İLE GELDİ
‘Honor 10’, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni modelin arkasında 24 megapiksel ve 16 megapiksel olmak üzere iki kamera var. Kameralar 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. 2 bin 999 TL

 

UYGULAMA
‘UYGULAMALI’ ÇEVİRİ
ELK, özellikle yurtdışına tatile gidenlerin para birimlerini çevirmesine yardımcı olan bir uygulama. Uygulama, tüm para birimleri için destek sağlıyor. Elk, hem iOS işletim sistemlerinde yer alıyor ve Apple Watch desteği bulunuyor. Ücretsiz

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekonomi normale çabuk döndü

Meyve ve sebze taşıyan araçlara düzenleme

İlk sefer 31 Ekim saat 14.00’te

New York metrosuna Türk talip!