Köpük köpük teknoloji

TEKNOLOJİ dönüşümün günlük hayatı en çok kolaylaştırdığı alanların başında banyolar geliyor. Biz de buradan yola çıkarak banyolardaki yeni teknolojilere bir göz attık ve birçok yenilikle karşılaştık. En çok dikkat çeken teknolojik ürünlerin başında akıllı klozetler geliyor. Kullanıcıların konforunu arttıran bu yeni ürünler, artık Türkiye’de de oldukça popüler olmaya başladı. Dikkatimizi çeken diğer bir ürün akıllı aynalar oldu. Özellikle makyaj yapmayı seven kadınların banyoda geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirecek bu teknolojik ürünler, buğu önleme ve ışık rengi ayarlama gibi özelliklere sahip. Akıllı armatürlerden yeni nesil duş başlıklarına kadar pek çok ürün banyolarda yer almaya başladı. Birbirinden ilginç ve hayatı kolaştıran yeni nesil teknolojik ürünleri bu yazımızda bir araya getirdik.

MÜZİK ÇALAN AKILLI AYNA

KARŞISINDA en çok vakit geçirdiğimiz ürünlerin başında banyodaki aynalar geliyor. Bu aynalar da teknolojinin avantajlarından yararlanıyor. Hafele’nin geliştirdiği ‘Magic Mirror’ (Sihirli ayna) modeli de bunlardan biri. Geliştirilen yeni nesil ayna üzerinde 4 farklı fonksiyon bulunuyor. Bu fonksiyonlardan birinde ayna akıllı telefonlara bluetooth üzerinden bağlanıyor. Telefondan bir müzik çalmaya başladığınızda aynanın arkasındaki hoparlörler aktif hale geliyor ve müziği kaliteli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca modelde, yer alan ön ışıklandırma çerçevesi sarı ve beyaz olmak üzere 2 farklı renkle aydınlatılabiliyor. Modelin dikkat çeken diğer özelliği de buhar önleyici bir ısıtma sistemine sahip olması.

HEM YIKIYOR HEM KURUTUYOR

BANYOLARDA son dönemlerin trendleri arasına akıllı klozetler girdi. Yurtdışında sıkça görülen modeller artık Türkiye’de de popüler. Bu modellerin başında Vitra’nın geliştirdiği V-Care geliyor. İki farklı model seçeneğiyle sunulan modeller sensörlerle ve uzaktan kumandayla çalışıyor. Klozete yaklaşıldığında kapaklar açılıyor. Oturma kapağı isteğe bağlı sıcaklıkta ısıtılıyor. İhtiyaç giderildiğinde cinsiyet seçimi yapılıyor ve taharet musluğundan akan su ısıtılarak temizlik işlemi başlatılıyor. Temizlik işleminden sonra ise klozetin içindeki fanlar devreye giriyor ve kurutma yapılıyor. Kısacası klozetlerdeki temizlik işlemi otomatik hale getiriliyor. 3 bin 500 TL’den başlıyor

DUŞTA TELEFONLA KONUŞUN

PENTA’nın geliştirdiği ‘IQ160’ akıllı duş başlığı, bluetooth bağlantı özelliğine sahip. Akıllı telefonlara kablosuz olarak bağlanan model, duştayken daha konforlu zaman geçmesini sağlıyor. Akıllı telefonlardaki müziğin hoparlörden duyulmasını sağlayan model, kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Üzerinde bir de mikrofon bulunan modelle telefon görüşmesi yapılabiliyor. 11.5 saatlik konuşma süresi de sunuyor. Duş başlığında 88 adet yumuşak su çıkış noktasu yer alıyor.

Fiyatı 149 TL

DOKUNMATİK MUSLUK

DAHA önce sensörlerle donatılan armatürler, şimdi de akıllı telefonlar gibi dokunmatik panellerle kullanılmaya başlandı. E.C.A.’nın geliştirdiği ‘Touch’ serisi bu modellerin arasında. Modelin tüm yüzeyi özel bir dokunmatik panelle kaplı. Örneğin; eliniz kirli ve fiziksel olarak musluğu açamıyorsunuz, o zaman dirseğiniz veya kolunuzun yan tarafıyla armatüre dokunuyorsunuz ve su akmaya başlıyor. Armatürü kapatması da yine dokunarak gerçekleşiyor. E.C.A.’nın geliştirdiği Touch serisi sadece banyoda değil, aynı zamanda mutfak armatürlerinde de yer alıyor.

OYUN DÜNYASI

MOTOKROS BAŞLIYOR

‘MXGP PRO’ yenilenerek döndü. Motosikletini eşsiz yapmak için kurulumunu bir motor tamircisi gibi düzenle. Oyunda 2017’nin tüm resmi pistleri ve sürücüleri yer alıyor. Oyun PS4 ve Xbox One’da yer alıyor. 380 TL

HAFTANIN TRENDİ

YAPAY ZEKÂ İLE GELDİ

‘Honor 10’, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni modelin arkasında 24 megapiksel ve 16 megapiksel olmak üzere iki kamera var. Kameralar 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. 2 bin 999 TL

UYGULAMA

‘UYGULAMALI’ ÇEVİRİ

ELK, özellikle yurtdışına tatile gidenlerin para birimlerini çevirmesine yardımcı olan bir uygulama. Uygulama, tüm para birimleri için destek sağlıyor. Elk, hem iOS işletim sistemlerinde yer alıyor ve Apple Watch desteği bulunuyor. Ücretsiz