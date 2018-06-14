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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.06.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

Köprüde HGS bilmecesi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Köprüde HGS bilmecesi

OSMANGAZİ Köprüsü’ndeki HGS problemi nedeniyle gişelerde nakit ödemek zorunda kaldığını savunan bazı sürücüler, tepkilerini sosyal medyada dile getirdiler. Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, “İnsan hatasına izin vermeyen bir sistemimiz var. Yanlış, mesnetsiz, hangi amaçla ortaya atıldığı bilinmeyen bu iddiaların doğru olmadığını video kayıtlarımızla ispatlarız” dedi.

BAYRAM tatilinin yaklaşmasıyla köprü ve otoyollardaki yoğunluk artarken, Osmangazi Köprüsü’ndeki HGS problemi, sosyal medyada sürücülerin şikayetlerine neden oldu. Sistem arızası gerekçesiyle kendilerinden nakit para ya da kredi kartı istendiğini savunan sürücüler, “HGS olmasına rağmen nakit para isteniyor” tepkisini gösterdi. Sürücülerin son aylarda sık sık yaşandığını iddia ettiği arızayı, ekonomi profesörü Burak Arzova da önceki gün, Twitter’dan, “Osmangazi Köprüsü’nden geçerken HGS’de paran olsa bile nakit almak istiyorlar. Nakit parayı ödemeyince bu sefer icra başlatıyorlar. İcrayı durdurmak için dava açınca bu sefer başka mahkemeden icra gönderiyorlar” mesajıyla paylaştı. Arzova’nın paylaşımına yorum yapan çok sayıda Twitter kullanıcısı, benzer durumu kendilerinin de yaşadığını belirtti.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, iddiaların doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Sistemi öyle bir kurduk ki uçanı kaçanı tespit ediyoruz. Milyonlarca aracın video görüntüleri var. Kimin hangi saatte geçtiğinin, ödemesini nasıl yaptığının kaydı var. Sözünü ettiğiniz isimlerden video kaydını çıkaramayız; ancak bir sorun yaşamışlar ve bize araç plakalarıyla bildirmişlerse, o görüntüleri de çıkarırız. Yaşadıkları sorunu tespit eder, varsa hata gereğini yaparız. Ama sistemimiz insan hatasına izin vermeyecek bir sistem. Yine de iletişime açığız. Çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız var. Tüm müşterilere sorunun kaynağını inceledikten sonra dönüş yapıyoruz.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: “Köprüde bahsedildiği gibi bir sıkıntı yok. Sadece bu sabah (Çarşamba) banka provizyonundan kaynaklı 15-20 dakikalık bir arıza yaşandı ve giderildi. Ayrıca, HGS çalışmasa bile sürücüye makbuz veriliyor ve 15 gün içinde bankaya ödemesi isteniyor. Sürücü, makbuzu istemezse o zaman nakit para alınıyor. Bunun dışındaki problemler, sürücünün HGS bakiyesindeki yetersizlikten kaynaklanıyor.”

Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri, Karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

BAKİYE YETERSİZLİĞİ

Sistemin çalışma şeklini de anlatan Yavuz Batum, “Her gişede sistem şöyle çalışıyor: Araba gişeye yanaşırken, OGS ya da HGS’si varsa sistem okuyor, yeterli bakiye varsa bariyer açılıyor. Bakiye yetersizse ya da teknik bir problem varsa kartında, bariyer açılmıyor. O zaman kişiye ‘sizden tahsilat yapılamadı, arzu ederseniz şu an nakit ödeyin ya da form verelim, 15 gün içinde şu hesaba ödeyin, kartınıza yükleme yapın’ deniliyor. Kişi o süre içinde ödemezse cezaya düşüyor. Geçiş ücretinin 4 katı ceza kesiliyor. Genelde bu köprüyü ilk kez kullananlar, diğer yollardaki geçiş ücretlerini düşünerek bakiyesinin yeterli olduğunu sanıyor. Bariyerin açılmaması yüzde 99 bakiye yetersizliği ve bozuk etiket durumlarında ortaya çıkıyor” dedi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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