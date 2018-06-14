Köprüde HGS bilmecesi

BAYRAM tatilinin yaklaşmasıyla köprü ve otoyollardaki yoğunluk artarken, Osmangazi Köprüsü’ndeki HGS problemi, sosyal medyada sürücülerin şikayetlerine neden oldu. Sistem arızası gerekçesiyle kendilerinden nakit para ya da kredi kartı istendiğini savunan sürücüler, “HGS olmasına rağmen nakit para isteniyor” tepkisini gösterdi. Sürücülerin son aylarda sık sık yaşandığını iddia ettiği arızayı, ekonomi profesörü Burak Arzova da önceki gün, Twitter’dan, “Osmangazi Köprüsü’nden geçerken HGS’de paran olsa bile nakit almak istiyorlar. Nakit parayı ödemeyince bu sefer icra başlatıyorlar. İcrayı durdurmak için dava açınca bu sefer başka mahkemeden icra gönderiyorlar” mesajıyla paylaştı. Arzova’nın paylaşımına yorum yapan çok sayıda Twitter kullanıcısı, benzer durumu kendilerinin de yaşadığını belirtti.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, iddiaların doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Sistemi öyle bir kurduk ki uçanı kaçanı tespit ediyoruz. Milyonlarca aracın video görüntüleri var. Kimin hangi saatte geçtiğinin, ödemesini nasıl yaptığının kaydı var. Sözünü ettiğiniz isimlerden video kaydını çıkaramayız; ancak bir sorun yaşamışlar ve bize araç plakalarıyla bildirmişlerse, o görüntüleri de çıkarırız. Yaşadıkları sorunu tespit eder, varsa hata gereğini yaparız. Ama sistemimiz insan hatasına izin vermeyecek bir sistem. Yine de iletişime açığız. Çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız var. Tüm müşterilere sorunun kaynağını inceledikten sonra dönüş yapıyoruz.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: “Köprüde bahsedildiği gibi bir sıkıntı yok. Sadece bu sabah (Çarşamba) banka provizyonundan kaynaklı 15-20 dakikalık bir arıza yaşandı ve giderildi. Ayrıca, HGS çalışmasa bile sürücüye makbuz veriliyor ve 15 gün içinde bankaya ödemesi isteniyor. Sürücü, makbuzu istemezse o zaman nakit para alınıyor. Bunun dışındaki problemler, sürücünün HGS bakiyesindeki yetersizlikten kaynaklanıyor.”

Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri, Karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

BAKİYE YETERSİZLİĞİ

Sistemin çalışma şeklini de anlatan Yavuz Batum, “Her gişede sistem şöyle çalışıyor: Araba gişeye yanaşırken, OGS ya da HGS’si varsa sistem okuyor, yeterli bakiye varsa bariyer açılıyor. Bakiye yetersizse ya da teknik bir problem varsa kartında, bariyer açılmıyor. O zaman kişiye ‘sizden tahsilat yapılamadı, arzu ederseniz şu an nakit ödeyin ya da form verelim, 15 gün içinde şu hesaba ödeyin, kartınıza yükleme yapın’ deniliyor. Kişi o süre içinde ödemezse cezaya düşüyor. Geçiş ücretinin 4 katı ceza kesiliyor. Genelde bu köprüyü ilk kez kullananlar, diğer yollardaki geçiş ücretlerini düşünerek bakiyesinin yeterli olduğunu sanıyor. Bariyerin açılmaması yüzde 99 bakiye yetersizliği ve bozuk etiket durumlarında ortaya çıkıyor” dedi.