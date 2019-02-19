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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

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Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 28 Şubat'ta dolacak. 

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları iade edilecek. 

Düzenleme, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu köprülerden yasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarını kapsıyor. 
Söz konusu geçişler nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken kişilere bu cezalar uygulanmayacak, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarlarının iadesi sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezalarını takip için vergi dairelerine bildirmeyecek. 

Vergi daireleri takip için bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlarını, herhangi bir başvuru beklemeden terkin edecek ve takip işlemlerini sonlandıracak. 

Bu idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, "mahkemece karar verilmesine yer olmadığı" şekilde sonuçlandırılması için ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacak. 

EN YAKIN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULACAK

Ödeme vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ise motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere en yakın vergi dairesine başvurulacak. 

Ödemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda ise Ankara Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere, yine en yakın vergi dairesine başvurulması önem taşıyor. 
Başvuruların, dilekçeyle en yakın vergi dairesine 28 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor. 

Başvuruyu alan vergi daireleri, bu dilekçeyi iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecek. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29 Mart'a kadar gerçekleştirilecek. 

Doğrudan ilgili muhasebe birimlerine ödeme yapılması halinde de bu birimlere yine dilekçeyle başvurulacak. 

Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından gerçekleştirilecek. Dilekçede, borçlunun adı, kimlik numarası, iletişim bilgileri, araç plaka numarası ve banka bilgilerinin yer alması gerekiyor. 

 

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