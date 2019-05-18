Köprü cezasına af hurda teşvikine zam

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde bir çok farklı alanda düzenleme yapılıyor. Bunlar arasında yer alan köprü cezası affı için, baraj 1 Ocak 2019 tarihi olacak. Bu tarihten sonra, yasak olmasına karşın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere verilen idari para cezalarından açılan davalardan feragat şartıyla vazgeçilecek. Daha önce yapılan tahsilatlar ise başvurulması halinde iade edilecek.

MADENCİYE DESTEK

Tekifle, rödovans sözleşmesiyle çalışan işletmelere de destek yolu açılıyor. Buna göre, söz konusu işletmelerin maliyet artışlarının karşılanması için destek verilebilecek. Destek tutarları belirlenirken, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınabilecek, bununla ilgili usul ve esasları Cumhurbaşkanı belirleyecek. Ayrıca madenlerde devlet hakkını arttıran düzenlemeler, 2018 yılında geçerli olmayacak. Bir diğer düzenlemeye göre ise, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ruhsat bölme yetkisi veriliyor. Buna göre, genel müdürlük uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan

için birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek.

ÜST LİMİT 15 BİN TL

Teklifin 16. maddesiyle ise 16 ve daha büyük araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına yönelik Özel Taşıt Vergisi (ÖTV) teşvikinin üst limiti 10 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek. Kanun teklifi Meclis’ten geçerse matrah fiyatı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV indirimi 15 bin TL olarak uygulanacak. Yani anahtar teslim fiyatı 110 bin liraya kadar sıfır otomobil almak istediğinizde, eğer hurda aracınız varsa 15 bin TL indirimden yararlanabileceksiniz.. Hazırlanan kanun teklifinde matrah fiyatı 70 bin TL’yi aşıp 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için uygulanan 8 bin TL’lik ÖTV indirimi ile matrah fiyatı 120 bin TL’yi aşan araçlarda uygulanan 3 bin TL’lik ÖTV indirimine ilişkin bir bilgi ise yok. Yetkilile, kararname ile alt dilimlerin artabileceğini belirtiyor.

TURİZM TEŞVİKİ KABUL EDİLDİ

TURİZM teşviki ile ilgili kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, turizm tesisleri personel lojmanı yapabilecekler. Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili bakanlığın ödenek aktarmasının önü de teklifle açılmış oluyor. Yabancı bayraklı tekneler ticari faaliyet amaçlı kullanılamayacak. Kanun teklifi ile Turizm Teşviki Kanunu’nda yer

alan cezalar da artırılıyor.

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ GELİYOR

MECLİS’e sunulan kanun teklifinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçlarının Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan karşılanması hükmü de değiştiriliyor.

Artık Emniyet’in

istihbarat ve güvenlik ihtiyaçlarının tümü Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan karşılanabilecek. Bir başka maddeye göre ise, Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak.