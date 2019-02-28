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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Posta Gazetesi
28.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Köprü cezası iade başvurusu için son gün

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Köprü cezası iade başvurusu için son gün

İstanbul'da bulunan köprülerden geçen ve aks aralığı 3.20 metrenin üzerinde olan araçlara kesilen cezalara ilişkin iade için son gün bugün. Başvuru yaparak ödenmiş olan cezalar geri alınabilir.

Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan araçlarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

Cezaları tahsil edilenlerin iade başvuruları için ise bugün son gün. Başvuru dilekçesi, vergi dairesinden temin edilebilecek.

DİLEKÇE YAZILACAK

Başvuru dilekçeleri, vergi dairesine, bankalara veya PTT’ye yapılmış ödemeler için Motorlu Taşıtlar ergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sanal POS’u üzerinden veya KGM posta çeki hesabına yapılmış ödemeler için dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne hitaben hazırlanacak. Vatandaşın parası, 29 Mart 2019 tarihine kadar iade edilecek.

 

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