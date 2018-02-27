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Konya’dan 72 ülkeye yağ ihraç ediyor

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

KONYA’da faaliyet gösteren Zade firması, üretiminin önemli bir bölümünü 4 kıtada 72 ülkeye satıyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın, 140 bin metrekarelik fabrikasında 450 işçiyle yağ ve ürünleri imal ediliyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika kıtasında birçok ülkeye yağ ve ürünleri sattıklarını söyledi. Yıllık 130 bin ton yağ ürettiklerini dile getiren Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu: “Tamamen yüksek teknolojiye sahip, temiz ve hijyenik tesisde yağ üretmekteyiz. 450 kişilik bir kadroyla bunu sağlıyoruz. Yaklaşık 72 ülkeye bu yıl itibariyle üretimimizin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. Yani yaklaşık 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz.”

Etiketler: gazetehaberleri , konya , yemek
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