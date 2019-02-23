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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.02.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Konya'da üretiliyor! 40 ülkeye ihraç ediliyor

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Konya'da üretiliyor! 40 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da 30 yıldır çeşitli sektörler için paketleme makinesi imalatı yapan bir firma, ürünlerinin yüzde 80'ini Rusya, Ukrayna, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 40 ülkeye satıyor.

Konya'da 30 yıldır çeşitli sektörler için paketleme makinesi imalatı yapan bir firma, ürünlerinin yüzde 80'ini Rusya, Ukrayna, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediyor.

Merkez Karatay ilçesindeki Astim Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Mehmet Durangil firmasının bin metrekarelik fabrikasında 25 işçiyle, birçok sektöre ait paketleme makineleri üretiliyor.

Konyada üretiliyor 40 ülkeye ihraç ediliyor

Firmanın genel müdürü Mehmet Çırak, AA muhabirine, 2009 yılında dış pazara açıldıklarını, Körfez ülkelerine, Afrika, Avrupa ve Asya'ya ihracat yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çeşitli modellerde paketleme makinesi imal ettiklerini dile getiren Çırak, şöyle konuştu:
"Fabrikamızda karoserli ve vidalı gibi modellerden oluşan paketleme makineleri üretiyoruz. Yurt içi ve dışına ciddi anlamda satışımız var. Ancak çoğunluğunu yurt dışına gönderiyoruz. Teknolojiye ayak uydurmak için Ar-Ge çalışmalarına destek veriyoruz. Son teknoloji makinelerimiz yabancı menşeli makinelere göre daha kaliteli, fonksiyonel ve uygun fiyattadır. Yarı fiyatından daha düşük diyebiliriz. Yani biz bu makineleri üreterek hem ithalatın önüne geçiyoruz hem de ihracatını yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Rusya, Ukrayna, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Mali, Kuveyt ve Kazakistan gibi ülkeler başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Konyada üretiliyor 40 ülkeye ihraç ediliyor

 

"TÜM PARÇALARINI KENDİMİZ İMAL EDİYORUZ"

Çırak, siparişe göre istenilen sektöre ait paketleme makinesi üretebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bir işletme paketlemek istediği ürünü, örneğin şeker, makarna, bulgur, hangi sektöre ait paketleme yapacağını bize bildirdiğinde ona göre makinesini yapabiliyoruz. Tüm parçalarını kendimiz imal ediyoruz. Makinelerimize güvendiğimiz için ciddi garantiler veriyoruz. Bu da geniş olan ticaret ağımızı daha da artırıyor. Yerli tasarım yapmamız da bizi bu sektörde daha çok ön plana çıkarıyor. Önce bir makine gönderiyoruz, firma memnun kalınca birkaç tane daha almak istiyor. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Her yıl fiyatı 20 bin ile 50 bin dolar arasında değişen 300 civarında paketleme makinesini yurt dışına gönderiyoruz."

Konyada üretiliyor 40 ülkeye ihraç ediliyor

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