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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.04.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

'Sütbank'a haciz; parasını alamayanlar hayvanlara el koydu

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'Sütbank'a haciz; parasını alamayanlar hayvanlara el koydu

KONYA’nın Ereğli ilçesinde, Sütbank adlı oluşuma para yatırıp, hisse sahibi olan, son 2 yıldır da süt parasını alamayan katılımcılar, icra yoluyla hayvanlara el koymaya başladı. Çitlikte, aralarında buzağıların da bulunduğu 481 büyükbaştan 55’ine bir katılımcı tarafından haciz işlemi uygulandı. 300 büyükbaş da çiftlik sahibi tarafından satıldı. Elde edilen parayla işçi ücretleri ile tazminat, vergi ve sigorta borçlarının ödeneceği ileri sürüldü.

Ereğli’de, 2007 yılında, Orhan T. tarafından yaklaşık 450 dönümlük arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi’nce Sütbank adlı sistem oluşturuldu. Sütbanka katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre, çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Katılımcılara ise ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar katılımcılara, düzenli olarak para ödendi; ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu üyelere para ödenmemeye başlandı.

Çiftlik Banktan sonra Sütbank da battı
Çiftlik Bank'tan sonra Sütbank da battı

KATILIMCILAR İCRA İŞLEMİ BAŞLATTI

Bir süre sonra katılımcılar, süt parası ödenmediği için hisselerinin paralarının iade edilmesini istedi. Paraları iade edilmeyen katılımcılar, icra işlemi başlattı. 2 milyon lira karşılında hissesi bulunduğunu kaydeden Mehmet Atmaca, alacağının bir kısmı olan 800 bin lira için dün çiftliğe gelip, 55 büyükbaşa haciz işlemi uygulattı. Atmaca, ”2010 yılında Sütbanka dahil olup, ortak oldum. 2016 yılına kadar düzenli olarak hayvan başına aylık 100 ila 150 litre süt karşılığı bize para ödeniyordu. 2016 yılında, bize hayvanların bir kısmının hastalığa yakalandığını ve 9 ay para ödenmeyeceği söylendi. Bir süre şirket başka kişiye devredildi. Onlar da paraların bir süre ödenmeyeceği mesajını gönderdi. Ben de alacağımın 800 bin liralık kısmını icra işlemişle aldım” dedi.

Sütbanka haciz; parasını alamayanlar hayvanlara el koydu

MAĞDURLAR VE İŞÇİLER, BÜYÜKBAŞLARIN SATILMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ

İcra işlemi sonrası firma tarafından dün akşam saatlerinde, 300 büyükbaşın satılması için işlem başlatıldı. Bu durumu öğrenen bazı Sütbank mağdurları ile çiftlikte çalışan işçiler, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını ileri sürerek, büyükbaşların firma tarafından satılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine çiftliğe jandarma çağrıldı. Jandarma ekipleri, çiftliğin çevresinde önlem aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince ise satılacak 300 büyükbaşın ’kulak küpesi’ olarak nitelendirilen çipleri kontrol edilip, satışı gerçekleştirildi.

Ve Sütbank ile ilgili ilk soruşturma kararı alındı
Ve Sütbank ile ilgili ilk soruşturma kararı alındı

Sütbank çiftliğinde, buzağılar ile birlikte 481 damızlık hayvanın olduğu, bunlardan 55’inin Mehmet Atmaca tarafından icra yoluyla alındığı belirtildi. Kalan 426 büyükbaştan 300’ünün şirket tarafından yaklaşık 2 milyon 350 bin lira karşılığında satıldığı öğrenildi. Paranın yaklaşık 500 bin lirasıyla çiftlikte çalışan işçilerin ücretlerinin ve tazminatlarının ödeneceği, kalan kısmıyla da borçların bir bölümünün ödeneceği bildirildi. Çiftlikte, şu an, aralarında buzağıların da bulunduğu yaklaşık 120 büyükbaş olduğu ileri sürüldü. Çiftliğin, 18 milyon lira karşılığında satılacağı, bunun yaklaşık 14 milyon lirasıyla borçların kapatılacağı, kalan kısmıyla da yeni kurulacak çiftlikte üretime devam edileceği iddia edildi.

’BANKAYA 13 MİLYON KREDİ BORCU VAR’

Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul ile seçilen Mersin Bölge Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, 55 büyükbaşın icra yoluyla katılımcı tarafından alındığını söyledi. Şirketin bankalara 13 milyon lira borcu olduğunu ve sistemde yaklaşık 900 katılımcı bulunduğunu kaydeden Akdoğan, şöyle konuştu:

Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun
Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!

”Biz göreve geri geldik. Görev geldiğimizde 390 damızlık büyükbaş, 100 civarında buzağı vardı. Dün 55’i icra yoluyla alındı. Bizler, bir kısmının satılması için şirketin yönetim ve denetim kurulu tarafından komisyon oluşturduk. Komisyon, büyükbaşları satın almak isteyenler arasında en iyi fiyatı veren kişiye hayvanları satma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde hayvanlarımız bir kısmı satıldı. Jandarmayı da güvenlik gerekçesiyle biz çağırdık. Sattığımız hayvanların parasıyla çiftlikte çalışan işçilerin maaş ve tazminatları ödenecek. Bir kısmıyla vergi ve sigorta borçları ödenecek. Bankalarla da borçların yeniden yapılandırılması için görüşüyoruz. Çiftliği dezenfekte ettirip, elimizde kalan hayvanlarla yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz. Çiftlik ve arazinin satışı söz konusu değil. Çiftlikte biyogaz ve yem üretim bölümü var. 5 yıl içinde düzenli üretim yapan çiftlik haline getirmeyi planlıyoruz.”

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARNA SUÇ DUYURULARI BAŞLADI

Öte yandan bazı katılımcıların, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi hakkında da yaşadıkları illerin cumhuriyet başsavcılıklarına giderek, suç duyurusunda bulunmaya başladığı belirtildi. Sütbanka, 2010 yılında 20 büyükbaş alarak, katılan T.U.’nun başsavcılığa giderek, şirketin eski yöneticisi O.T ve şirket sorumluları hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan başvuruda bulunduğu öğrenildi.

 

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