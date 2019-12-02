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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Konya'da mısırda yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor

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Konya'da mısırda yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik "Fiyatta geçen yıla göre yüzde 28-30 artış yaşandı. Konya bölgesinde 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 25 artış öngörüyorum" dedi.

Türkiye'nin mısır üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Konya'da, hasadı süren mısırın rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda mısır hasadı devam ediyor. Fiyatı ve verimiyle ova çiftçisinin son yıllarda giderek ilgi gösterdiği mısırda bu yıl rekolte ve fiyatlar yüzleri güldürüyor.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin kalbi olduğunu söyledi.
Hububat ve bakliyatın yanı sıra mısır üretiminde de kentin ön sıralarda yer aldığına işaret eden Çevik, "Bu üretim yılında öncelikle hububat sonrasında ayçiçeği harmanını bitirdik. Şu anda da mısırın hasadı sürüyor. Konya Ovası'nda bazı bölgelerde hasadın yüzde 60'ı tamamlandı. Bölge ortalamasında ise hasadın yüzde 40'ı tamamlandı." diye konuştu.

Çevik, Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan kapalı havzada, mısır üretiminin her geçen yıl arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre mısır ekim alanları bu yıl da arttı. Konya Ovası'nda geçen yıl 1,1 milyon dekar olan ekim alanı, bu yıl 1,4 milyon dekara çıktı. Karaman ve Aksaray'ı da dahil ettiğimizde Konya kapalı havzasında 2 milyon dekar arazide mısır üretimi yapılıyor. Bu da 3 milyon ton mısır üretimi kapasitesi demek. Türkiye'nin mısır üretimi tahmini 6,5 milyon ton civarında. Bunun yarısı Konya Ovası'ndan karşılanıyor."

"KONYA OVASI'NDA 2,7 İLA 3 MİLYON TON CİVARINDA MISIR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞİYOR"

Damlama sulamala sistemlerinin yaygınlaşmasıyla dekardaki verimin arttığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Geçmişte dekarında 1,1 ton olan rekolte bugün 1,3-1,5 tona çıktı. Konya Ovası'nda 2,7 ila 3 milyon ton civarında mısır üretimi gerçekleşiyor. Devletin verdiği 1,150 kuruş olan müdahil fiyat, iyi rakam oldu. Girdiler de artış olduysa da ürünün fiyatı da yükseldi. Fiyatta geçen yıla göre yüzde 28-30 oranında artış yaşandı. Konya bölgesinde 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 25 artış öngörüyorum. Bunda ekim alanındaki artışın etkisi büyük."

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