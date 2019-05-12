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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Konyaaltı sahili turistlere kaldı

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Konyaaltı sahili turistlere kaldı

ANTALYA’nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu. Tatilcilerin çoğunluğu Ruslardan oluştu.

Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

Rusya’dan tatil için Antalya’ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya’da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.

Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.

 

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