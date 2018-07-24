Konya Şeker’den çiftçilere 34 milyon liralık mazot desteği

25 ve 26’ıncı dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un üretimi destekleme merkezli kurduğu sistem çerçevesinde Konya Şeker üreticisini desteklemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi iki avansı aynı anda çiftçilerin hesabına yatıran Konya Şeker şimdi de, 34.563.648 TL tutarında motorin avansı ödüyor.

Motorin avansıyla ilgili açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, üretimde sürekliliğin büyük önem taşıdığını, birinci önceliklerinin, üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Konuk, Konya Şekerin, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı.

ÜLKEYİ SEVMENİN BİRİNCİ ŞARTI ÜRETMEKTİR

Recep Konuk, Çiftçi tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamalı. Biz, hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tohum tarlaya atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Konya Şeker, üretim sürecinin üç aşamasında da üreticiyi yalnız bırakmıyor, ürünün yanında yer alıyor. Yani üretirken tarlada avanslarla destek oluyor. Tarladaki desteği bununla da sınırlı kalmıyor, yaptığı toprak analizi ve ziraat teşkilatımızın teknik desteğiyle üreticimize teknik destek de veriyor. Konya Şekerin üretime ve üreticiye desteği üretim aşamasından sonra farklı bir şekilde devam ediyor. Hasadın başlaması ile birlikte Konya Şeker bu sefer pazarda ürünü desteklemeye başlıyor. Ne yapıyor Konya Şeker, yüksek tonajlı alımlarla ve peşin ödemlerle pazarın dinamiklerini şekillendiriyor ve ürün fiyatlarını üretici lehine regüle ederken, ürün bedeli ödemelerinin vadesini öne çekiyor veya peşin ödemeyi sağlıyor. Konya Şekerin ürüne ve üreticiye bir diğer desteği ise fabrikalarla gerçekleştiriliyor. Fabrikaların iki yönlü işlevi var, birincisi ürüne talep garantisi oluşturarak tarımsal üretim hacmini arttırması, ikincisi ürünü katma değerli ürün haline getirerek tüketimde harcanan paradan üreticinin daha çok pay almasını sağlaması.”diye konuştu.

Konya Şekerin birinci önceliğinin tarladaki üretim olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, Biz ticari bir şirketiz. Ama bizi diğer ticari şirketlerden ayıran husus, bizim bilanço rakamlarından daha çok tarladaki üretim rakamlarını önemseyen bir şirket olmamızdır. Bizim için ticari başarı tarladaki başarının anahtarıdır. Yani bizim sanayide ticarette başarılı olma gayretimizin yegne sebebi, tarlaya ve üreticiye daha çok destek olmak içindir. ”