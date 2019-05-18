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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Konya Ovası bu yıl suya doydu

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Konya Ovası bu yıl suya doydu

Türkiye'nin hububat üretimin önemli bölümünün karşılandığı ve "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'daki barajların doluluk ortalaması, yağışların etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14 artışla yüzde 72'ye ulaştı. Böylece biri dışında kentteki barajlardaki ortalama doluluk oranı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'nin hububat üretimin önemli bölümünün karşılandığı ve "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'daki barajların doluluk ortalaması, yağışların etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14 artışla yüzde 72'ye ulaştı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Konya'daki barajlardan biri hariç hepsinin doluluk oranları geçen yıla göre arttı.

Bu kapsamda geçen yıla göre, Altınapa Barajı yüzde 43 artışla yüzde 71, Apa Barajı yüzde 12 artışla yüzde 57, Bağbaşı Barajı yüzde 18 artışla yüzde 91, Beyşehir Barajı yüzde 5 artışla yüzde 78, Çavuşcu Depolaması yüzde 8 artışla yüzde 20, İvriz Barajı yüzde 36 artışla yüzde 89, Sille Barajı yüzde 2 artışla yüzde 73 ve Suğla Depolaması ise yüzde 18 artışla yüzde 96 doluluk oranına ulaştı.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nın doluluk oranı ise geçen yıla göre yüzde 11 azalarak yüzde 81'e düştü. Ayrıca Ereğli ilçesinde bulunan İvriz Barajı son 10 yılın, Seydişehir ilçesindeki Suğla Depolaması ise son 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 14 ARTTI

Kentteki barajların doluluk ortalaması geçen yıl yüzde 58 iken, bu yıl bu oran yüzde 14 artarak yüzde 72 olarak gerçekleşti. Böylece biri dışında kentteki barajlardaki ortalama doluluk oranı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YAPIMI DEVAM EDEN BARAJLAR

Konya'da yapımı devam eden Bozkır Barajı'nın yüzde 98'i, Afşar Hadimi Barajı'nın yüzde 99'u, Hüyük İlmen Barajı'nın yüzde 27'si, Taşkent Borboğaz Barajı'nın yüzde 48'i, Bozkır Harmanpınarı Barajı'nın yüzde 45'i, Selçuklu Tepekent Barajı'nın yüzde 15'i, Bozkır Dereiçi Barajı'nın yüzde 45'i, Hadim Yarıcak Barajı'nın yüzde 65'i, Akşehir Değirmenköy Gölçayır Barajı'nın yüzde 37'si ve Hadim Bolat Barajı'nın da yüzde 95'i tamamlandı.
Projelerin bitmesiyle barajlar, Konya Ovası'na can suyu olacak.

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