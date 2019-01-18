Konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar TCMB`ye gönderilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar TCMB`ye, madeni paralar Darphaneye haftalık olarak gönderilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek.
"Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 4749 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu fıkra kapsamında kendilerine iletilen paralar ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya yetkilidir."
KONVERTİBL NE DEMEK?
Konvertibilite, Konvertibl, Ulusal Para. Serbest kur sisteminin uygulanması, ulusal paraların kolayca birbirlerine dönüşebilmesini gerektirir. Buna kısaca konvertibilite denir.
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