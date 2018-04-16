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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

 Konutta yüksek faiz "senetli satış"ı başlattı

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 Konutta yüksek faiz "senetli satış"ı başlattı

Konut kredisi faiz oranlarının son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle bazı inşaat firmaları, piyasayı canlı tutmak için peşin fiyatına 60 aya varan senetli konut satışına başladı.

Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini görmesi ve bu çerçevede gayrimenkul almayı planlayan kişilerin maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı inşaat firmaları, sektördeki hareketliliği sürdürmek adına 60 aya varan faizsiz senetli konut satışı gerçekleştiriyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP öncülüğünde 11 Nisan'da açılan ve hafta sonunda sona eren Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı ve Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı, 195 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6 salon ve 35 bin metrekarelik alanda düzenlenen, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarda, firmaların 60 aya varan vadeli konut satış kampanyaları dikkati çekti.

Birçok firma, konut faizlerinin 1,20'nin üzerine çıkması ve alım gücünü etkilemesi nedeniyle peşin fiyatına senetli konut satışlarını tanıttı.
Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, AA muhabirine, gayrimenkulün Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyledi.
Çelebi, son dönemde konut kredisi faiz oranlarının yükseldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üreten insanlar kendine pazar alanı bulmakla yükümlü. Faiz oranlarının yükselmesi, 1,20 seviyelerine çıkması sektörü sıkıntıya sokuyor ama buna da tedbirler alacaklar yine bu sektörlerin içindeki dinamiklerdir. İnsanları nasıl daha az maliyetle mülk sahibi yaparız bunun hesabını yapıyoruz. Bu kapsamda büyük firmalar senetle satış gerçekleştirerek devamlılık sağlamaya çalışıyorlar. İnsanları cezbediyorlar."

"BU TİP SATIŞLAR PİYASA İÇİN OLUMLU OLACAK"

Fuar için Bursa'ya gelen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu da senetli satışlarda tarafların birbirini iyi araştırması gerektiğini söyledi.

Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe hareketliliğin sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:
"Faiz oranları yükseldi, firmalar, karşısındaki kişinin garantilerini gördüğü andan itibaren senetli satışlara yöneliyorlar. Senetli satışlarda faiz oranı olmadığı için yatırımcıya da cazip geliyor. Eğer ödeme gücü varsa senetle alışveriş yapılıyor. Amaç, piyasayı canlandırmak. Kesinlikle bu tip satışlar piyasa için olumlu olacak. Ancak taksitler ödenmediğinde 1980 ve 1990'lı yıllardaki kooperatif mezarlıklarının olmasını istemeyiz. Konut kredi faiz oranları yüksek ama fiyatlar şu anda düşük. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor."

"İNSANLAR BU SİSTEME OLUMLU BAKIYOR"

Bursa'da faaliyet gösteren bir inşaat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demir de konut kredileri yüksekliğinden dolayı şirket olarak senetli satış kararı aldıklarını söyledi.

Demir, bu sistemle piyasanın hareketleneceğini dile getirerek, "Senetli satışlara şu an ilgi çok iyi. Hem bürokratik hem de gereksiz masraflar ortadan kalktığı için daire alacaklar bu sisteme olumlu bakıyor. Vatandaşlar daha ekonomik daire almış olacak. Riskler daha az olacak. Bankalar taksitler ödenmediği zaman daireyi ellerinden alabiliyor." dedi.

Realty World Elfi Emlak Danışmanı Özkan Aydemir ise bazı inşaat firmalarının proje satışlarında yüzde 25-30'luk kısmını nakit aldığını, geri kalanını ise senetle gerçekleştirdiğini söyledi.

Aydemir, bu sistemin sektörü hareketlendireceğini ifade ederek, " Birçok kişi zorlu şartlardan geçiyor. Çoğu insan da faize bulaşmak istemiyor. Böyle düşünen vatandaşlarımıza çok büyük katkı sağlayacak ve alım gücünü rahatlatacaktır." diye konuştu.

 

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