Konutta tarihi kasım

ILIN ilk yarısında bekleyen konut alıcısı son aylarda harekete geçti. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesi, firmaların uygun ödeme seçenekleri sunması bekleyen alıcıyı alıma yönlendirdi. Kasımda satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artış gösterdi ve 138 bin 372 kişi ev sahibi oldu. Böylece tüm zamanların en iyi kasım ayı satışı gerçekleşti. 11 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 146 bin 655 oldu. Bu yıl tüm zorluklara rağmen konut satışında 1 milyon 250 bin rakamının aşılacağı belirtiliyor.

YÜZDE 724 ARTIŞ

Konut kredi faizlerindeki indirimle birlikte ipotekli yani banka kredili satışlarda rekor artış yaşandı. Kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesi ve ardından özel bankaların sürece dahil olması konut piyasasını son 4 ayda önemli ölçüde hareketlendirdi. Ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410.2, ekimde yüzde 525.1 artan kredili satışlar kasımda yüzde 724.8 arttı. Kasımda 43 bin 911 kredili konut satışı yapıldı. Toplam satış içinde kredili satışların payı ise yüzde 31.7 olarak belirlendi. Geçen yıl toplam 276 bin 820 kredili satış yapılırken, 2019’un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Yılın 11 ayında 282 bin 230 banka kredili konut satışı yapıldı.

2. EL KONUT SEÇİLDİ

Kasımda konut alanların ağırlıklı tercihi 2. el oldu. Kasımda ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909’e yükseldi. Toplam satışta ilk satışın payı yüzde 35.3 oldu. İkinci el konut satışında kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83.3 artış yaşanması dikkat çekti. Geçen ay 89 bin 463 kişi 2. el konut satın aldı.

YABANCIYA 40 BİN KONUT

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 azalarak 3 bin 988 oldu. 11 ayda ise yabancılara 40 bin 185 konut satılarak bu alanda rekor kırıldı. Türkiye’den en çok konutu 6 bin 699 adetle Irak vatandaşları aldı. Geçen yıl yabancıya 39 bin 663 konut satıldığını hatırlatan sektör temsilcileri bu yılı yaklaşık 45 bin rakamıyla kapatacaklarını dile getiriyor.

KDV VE HARÇ İNDİRİMİNDE SON 13 GÜN





KONUT satışlarındaki artışta 13 gün sonra sona erecek KDV ve tapu harcı indirimleri de etkili oldu. 31 Aralık tarihine kadar yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 3, 150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 18 olan KDV yüzde 8 olarak uygulanacak. KDV ve tapu harcı indirimi sayesinde 500 bin liralık bir evde vatandaş 52 bin 500 lira avantaj sağlıyor.

‘TEŞVİKLER KALICI OLSUN’

- KONUT satış rakamlarını değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “1 Ağustos itibariyle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmişti. Böylelikle ertelenen konut talebi canlanmış, vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve çalışmalarımız meyvesini verdi” dedi. 2. el satışların ağırlıkta olduğuna dikkat çeken Elmas şöyle devam etti: “Konut alıcılarını 1. el konuta yönlendirecek teşvik mekanizmaları gerekli. 1. el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Ayrıca yıl sonunda bitecek olan harç ve KDV indirimi teşviklerinin uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini devletimizden talep ediyoruz.” Yeni konutların yüzde 35-50 daha pahalıya mal edildiğini belirten Elmas, bu dönemde konut alanların kazançlı olacağını söyledi.

‘KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ’

-İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kredili satışlarda yaşanan artışa dikkat çekerek şunları söyledi: “İpotekli satışların aylık bazda yüzde 725 artmasından daha önemli bir nokta, ipotekli satışların 2019’un ilk 11 aylık ortalamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artmış olması. Kredili konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı, yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 10 seviyelerine kadar gerilerken, yılın ikinci yarında bu oran kademeli olarak aylık bazda yüzde 34 seviyelerine yükseldi. Özetle bu yılın ikinci yarısında yüzde 1’in altına gerileyen konut kredisi faiz oranlarının olumlu etkisi kendisini gösterdi ve yılın ilk yarısında yaşanan kan kaybı telafi edilerek ipotekli satışlar artış eğilimine girdi. Buna karşın birinci el konut satışları aylık bazda artış göstermesine rağmen 11 aylık ortalamada geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin 711 adetten 436 bin 202 adede gerileyerek pazar kaybı yaşadı. Bunun sebebi bankaların birinci el konut satışlarında devam eden projelerde talep edilen kredilerde daha isteksiz davranması.”