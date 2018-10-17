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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.10.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Konutta sat-yap dönemi kapandı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konutta sat-yap dönemi kapandı

GAYRİMENKUL sektöründe uzun yıllar boyunca uygulanan önce satış yapıp sonra proje yapma döneminde sona gelindiğini belirten Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, “Sat-yap dönemi kapanmıştır, artık yap-sat modeli işleyecek.

Sektörde son yıllarda çok oyuncu oldu. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem sektörün disiplin altına alınması için fırsat olabilir. Devlet belli düzenlemelerle inşaat sektörünü kontrol altına almalı. 50 bin lira sermaye ile milyarlık iş yapma dönemi geride kaldı” dedi. Sektörde bir balon olmadığını ancak ihtiyacı olan kesime göre de konut üretilemediğini belirten Boysanoğlu, devletin ucuz arsa üretmesiyle uygun fiyatlı konut yapılabileceğini ifade etti. Arz-talep dengesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde arsa fiyatlarında düşüşler yaşanacağını belirten Boysanoğlu, “Eskiden 10 kişinin istediği arsaya 2 kişi teklif verince arsanın fiyatı ya da verilen oran aşağıya inecek. Bu da konut alıcısına fiyat avantajı olarak yansıyacak” dedi.

Yurtiçindeki projelerinin toplam değerinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu Boysanoğlu, “Beykoz Çubuklu bölgesinde 2 projemiz başladı, bir tane de planlanan var. Bu işlerin değeri 1.5 milyar lira. Mesa Çubuklu 28 projemizde inşaatın yarısına geldik, evlerin 3’te biri de satıldı. 6 blokluk projemizde 80 birim var. Teslimler ise Ekim 2019’da yapılacak” dedi. Özbekistan’da 750 milyon lira değerinde bir konut taahhüt işine başlayacaklarını belirten Boysanoğlu, “Kanada’da bir otel yıkıp yerine konut yaptık, 120 milyon dolarlık bir yatırım. Polonya’da 150 milyon Euro’luk bir arsa yatırımız olacak. Cezayir’de fabrika yatırımı planlıyoruz. Rusya’da yeni işler için görüşmeler başladı” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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