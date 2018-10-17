Konutta sat-yap dönemi kapandı
GAYRİMENKUL sektöründe uzun yıllar boyunca uygulanan önce satış yapıp sonra proje yapma döneminde sona gelindiğini belirten Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, “Sat-yap dönemi kapanmıştır, artık yap-sat modeli işleyecek.
Sektörde son yıllarda çok oyuncu oldu. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem sektörün disiplin altına alınması için fırsat olabilir. Devlet belli düzenlemelerle inşaat sektörünü kontrol altına almalı. 50 bin lira sermaye ile milyarlık iş yapma dönemi geride kaldı” dedi. Sektörde bir balon olmadığını ancak ihtiyacı olan kesime göre de konut üretilemediğini belirten Boysanoğlu, devletin ucuz arsa üretmesiyle uygun fiyatlı konut yapılabileceğini ifade etti. Arz-talep dengesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde arsa fiyatlarında düşüşler yaşanacağını belirten Boysanoğlu, “Eskiden 10 kişinin istediği arsaya 2 kişi teklif verince arsanın fiyatı ya da verilen oran aşağıya inecek. Bu da konut alıcısına fiyat avantajı olarak yansıyacak” dedi.
Yurtiçindeki projelerinin toplam değerinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu Boysanoğlu, “Beykoz Çubuklu bölgesinde 2 projemiz başladı, bir tane de planlanan var. Bu işlerin değeri 1.5 milyar lira. Mesa Çubuklu 28 projemizde inşaatın yarısına geldik, evlerin 3’te biri de satıldı. 6 blokluk projemizde 80 birim var. Teslimler ise Ekim 2019’da yapılacak” dedi. Özbekistan’da 750 milyon lira değerinde bir konut taahhüt işine başlayacaklarını belirten Boysanoğlu, “Kanada’da bir otel yıkıp yerine konut yaptık, 120 milyon dolarlık bir yatırım. Polonya’da 150 milyon Euro’luk bir arsa yatırımız olacak. Cezayir’de fabrika yatırımı planlıyoruz. Rusya’da yeni işler için görüşmeler başladı” dedi.
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