Konutta rövaşata

KURLARDA yaşanan artış yabancıya konut satışında rekor getirdi. Temmuzda tarihi rekor kırıldı ve 1 ayda ülke genelinde 2 bin 858 yabancı ev sahibi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65.6 artış yaşandı. Türkiye’de yabancıların satın aldığı konut sayısı ocak-temmuz döneminde de yüzde 29.6’lık artışla 14 bin 674’e yükseldi. Kurdaki yükselişi avantaja çeviren sadece yabancılar olmadı. Geliri Euro ve dolar cinsinden olan kesim önemli avantaj yakaladı. Bunların başında da futbolcular geliyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynayan futbolcular, Euro üzerinden yaptıkları sözleşmelerle ciddi bir servetin de sahibi olurken şimdi sıra bu serveti nasıl değerlendireceklerine geldi. Bu noktada öne çıkan alan ise gayrimenkul oldu.



MENAJERLER ARIYOR

Kurumsal gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, son birkaç gündür Türkiye’de ciddi isim yapmış futbolcuların menajerlerinin kendilerini arayarak konut piyasası hakkında bilgi aldığını; özellikle İstanbul’da prim yapması beklenen markalı konutlar için nabız yokladığını ifade etti. Taş, “Gerek konut fiyatlarında yaşanan düzeltme gerekse kurlardaki yükseliş futbolcular için konut yatırımını yeniden cazip hale getirdi. Bugün büyük takımlarda oynayan yerli futbolcuların yıllık kazançları ortalama 1.5 milyon Euro seviyesinde. Bugünkü kurlarla birlikte bu kazanç neredeyse yıllık 12 milyon TL’ye çıktı. Futbolcular bu geliri de özellikle gayrimenkul yatırımlarında kullanmak istiyor” dedi. Taş, futbolcuların baktıkları evlerin fiyatlarının 350 bin ile 700 bin Euro arasında değiştiğini ifade etti. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde yaşanan Türk asıllı futbolcular için de Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının çok cazip hale geldiğinin altını çizen Taş, “Özellikle Anadolu’da; ailelerin göç ettiği, hala bir kısım akrabalarının yaşadığı şehirlerde yatırımlarını artırdılar. Afyon, Sivas, Trabzon ve Kayseri başı çekiyor” dedi.



YOĞUN İLGİ VAR

ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan da son günlerde geliri döviz olan kesimden yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Baygan, “Son günlerde konut döviz kazanan için ucuzladı. Futbolcular da iyi gelir grubuna sahip kesim. Futbolcular kulübü bir miktarını karşılıyor diye diye lüks sitede kiracı oluyor. Ama avantajı gören artık alımı seçiyor. 2-3 yıl yaşar, sonrada ya satar ya da kira geliri sağlarım diyorlar. Hem bizim ofislerde hem de çevremizde bir futbol camiası ilgisi var” diye konuştu.



LÜKS SİTELER ÖNE ÇIKIYOR

YABANCI futbolcuların konut tercihleriyle ilgili Gökhan Taş, “Evli ve çocuğu olan hemen hemen her futbolcunun ilk baktığı şey okul. Tabii antrenman sahalarına yakınlığı da en önemli. Galatasaray’da oynayan Florya; Fenerbahçe’de oynayan Kadıköy; Beşiktaş’ta oynayan yabancı futbolcular ise özellikle Çekmeköy’ü tercih ediyor” dedi. Bekar futbolcuların ise genellikle Acarkent, Göktürk, Etiler, Bebek gibi bölgelerde, lüks sitelerdeki loft dairelerde ikamet ettiğini söyleyen Taş, “Futbolcular lüks ve yeni olmasına, eşyalı olmasına, yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, buhar odası gibi bölümleri olmasına dikkat ediyorlar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında; Süper Lig ve Birinci Lig’deki İstanbul takımlarındaki futbolcular ise daha çok Maslak, Ataköy ve Ataşehir’i tercih ediyorlar” dedi.