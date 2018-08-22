Konutta rövaşata

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
22.08.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Konutta rövaşata

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konutta rövaşata

Son dönemde kurlarda yaşanan hareket futbolculara yaradı. Özellikle büyük takımlarda oynayan futbolcular, Euro üzerinden yaptıkları sözleşmelerle servetlerine servet kattı. Kazançlarını konuta yatırmak isteyen futbolcular emlak ofislerinin kapısını çalıyor. 4 büyüklerde ve yurtdışında top koşturanlar fırsat avında. Bakılan ev fiyatı ise 350 bin ile 700 bin Euro arasında değişiyor.

KURLARDA yaşanan artış yabancıya konut satışında rekor getirdi. Temmuzda tarihi rekor kırıldı ve 1 ayda ülke genelinde 2 bin 858 yabancı ev sahibi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65.6 artış yaşandı. Türkiye’de yabancıların satın aldığı konut sayısı ocak-temmuz döneminde de yüzde 29.6’lık artışla 14 bin 674’e yükseldi. Kurdaki yükselişi avantaja çeviren sadece yabancılar olmadı. Geliri Euro ve dolar cinsinden olan kesim önemli avantaj yakaladı. Bunların başında da futbolcular geliyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynayan futbolcular, Euro üzerinden yaptıkları sözleşmelerle ciddi bir servetin de sahibi olurken şimdi sıra bu serveti nasıl değerlendireceklerine geldi. Bu noktada öne çıkan alan ise gayrimenkul oldu.

MENAJERLER ARIYOR
Kurumsal gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, son birkaç gündür Türkiye’de ciddi isim yapmış futbolcuların menajerlerinin kendilerini arayarak konut piyasası hakkında bilgi aldığını; özellikle İstanbul’da prim yapması beklenen markalı konutlar için nabız yokladığını ifade etti. Taş, “Gerek konut fiyatlarında yaşanan düzeltme gerekse kurlardaki yükseliş futbolcular için konut yatırımını yeniden cazip hale getirdi. Bugün büyük takımlarda oynayan yerli futbolcuların yıllık kazançları ortalama 1.5 milyon Euro seviyesinde. Bugünkü kurlarla birlikte bu kazanç neredeyse yıllık 12 milyon TL’ye çıktı. Futbolcular bu geliri de özellikle gayrimenkul yatırımlarında kullanmak istiyor” dedi. Taş, futbolcuların baktıkları evlerin fiyatlarının 350 bin ile 700 bin Euro arasında değiştiğini ifade etti. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde yaşanan Türk asıllı futbolcular için de Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının çok cazip hale geldiğinin altını çizen Taş, “Özellikle Anadolu’da; ailelerin göç ettiği, hala bir kısım akrabalarının yaşadığı şehirlerde yatırımlarını artırdılar. Afyon, Sivas, Trabzon ve Kayseri başı çekiyor” dedi.

YOĞUN İLGİ VAR
ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan da son günlerde geliri döviz olan kesimden yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Baygan, “Son günlerde konut döviz kazanan için ucuzladı. Futbolcular da iyi gelir grubuna sahip kesim. Futbolcular kulübü bir miktarını karşılıyor diye diye lüks sitede kiracı oluyor. Ama avantajı gören artık alımı seçiyor. 2-3 yıl yaşar, sonrada ya satar ya da kira geliri sağlarım diyorlar. Hem bizim ofislerde hem de çevremizde bir futbol camiası ilgisi var” diye konuştu.

LÜKS SİTELER ÖNE ÇIKIYOR
YABANCI futbolcuların konut tercihleriyle ilgili Gökhan Taş, “Evli ve çocuğu olan hemen hemen her futbolcunun ilk baktığı şey okul. Tabii antrenman sahalarına yakınlığı da en önemli. Galatasaray’da oynayan Florya; Fenerbahçe’de oynayan Kadıköy; Beşiktaş’ta oynayan yabancı futbolcular ise özellikle Çekmeköy’ü tercih ediyor” dedi. Bekar futbolcuların ise genellikle Acarkent, Göktürk, Etiler, Bebek gibi bölgelerde, lüks sitelerdeki loft dairelerde ikamet ettiğini söyleyen Taş, “Futbolcular lüks ve yeni olmasına, eşyalı olmasına, yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, buhar odası gibi bölümleri olmasına dikkat ediyorlar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında; Süper Lig ve Birinci Lig’deki İstanbul takımlarındaki futbolcular ise daha çok Maslak, Ataköy ve Ataşehir’i tercih ediyorlar” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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