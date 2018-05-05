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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL-Hacer BOYACIOĞLU-Gülistan ALAGÖZ
05.05.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Konutta KDV sevinci

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Konutta KDV sevinci

Yeniden yapılandırma ve emeklilere ikramiye paketi TBMM’de görüşülürken, Bakanlar Kurulu kararıyla ekonomiye yeni bir paket daha geldi. Pakette konut KDV’sinin ve tapu harcının düşürülmesi sektörde sevinçle karşılandı. Paket kapsamında ayrıca, rakının vergisi arttırıldı, viskininki düşürüldü.

GAYRİMENKUL sektörü ve konut alıcısının beklediği KDV kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle, konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak. Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konut gruplarının başında ise, “net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar” geliyor. Aynı dönemde yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 3 olacak. Açıklanan bu kararlarla, 500 bin TL’lik bir konutun 90 bin TL olan KDV’si, 40 bin TL’ye düşecek. Sektör temsilcileri indirimlerin sektöre hareketlilik getireceğini söylüyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN
KDV indiriminden yararlanmak için yüzde 18’lik KDV’ye dahil konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve teslimlerinin yapılması gerekiyor. Müteahhit ve inşaat şirketlerinin inşasına devam ettikleri yüzde 18 KDV oranına sahip konutlar ise teslim tarihi 31 Ekim 2018’den sonra olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura düzenlenip yüzde 8 KDV’yle satılabilecek. KDV indirimi sadece konutları kapsayacak. Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise işyerlerine de uygulanacak.

CAN SUYU OLACAK
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret eden inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu. Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indiriminin durgun bir dönemden geçen inşaat sektörüne can suyu katacağını söyledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemin altını çizdi. Durbakayım, “Umarım bu düzenleme bir başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi sektöre hareket kazandıracak” dedi.

KREŞ YARDIMI DA YÜRÜRLÜKTE
MART ayında yasalaşan torba kanunla getirilen kreş yardımına ilişkin vergi istisnası da, dün itibariyle yürürlüğe girdi. İşverenlerin, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vermeleri durumunda, gelir vergisinden istisna edebilecekleri tutar, torba kanunla artırılmıştı. Dün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla artık gelir vergisinden bu kapsamda istisna edilecek tutar 304 TL yerine bin 15 TL olarak uygulanacak. Yine aynı torba kanunda yer alan, 2019 yılı sonuna kadar imalat sanayinde kullanılmak için alınacak yeni makine ve teçhizatların KDV’den istisna tutulması düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yerli üretim gözeterek belirlendiğini belirtti.

Konutta KDV sevinciRAKIYA AB DÜZENLEMESİ
AYNI düzenlemeyle viskiyle rakının vergisi de eşitlendi. Maliye Bakanlığı düzenlemenin Avrupa Birliği’ne verilen sözler kapsamında olduğunu ve yüksek alkollü içecekler arasındaki vergi farklılığının ortadan kaldırılarak, AB’ye olan taahhüdün yerine getirildiğini açıkladı. Vergiler eşitlenirken rakı, cin ve votkanın vergisi artırıldı; viski ve likörün vergisi düşürüldü. Rakıdan alınan ÖTV 171.27 liradan 13.1 liralık artışla 184.39 liraya çıkarıldı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 53.95 liradan 58 liraya yükseldi. Cin ve votkanın vergisi 175.66 liradan 184.39 liraya çıkarılırken, viskinin 197.52 lira olan vergisi de 184.39 liraya düşürüldü. Halen yürürlükteki mevzuata göre, rakının vergisiz fiyatı ve ÖTV’sinin üstüne ayrıca KDV ekleniyor ve satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bu nedenle dünkü artışın ardından 70’lik rakının satış fiyatının 97 liradan 102 liraya çıkması bekleniyor.

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