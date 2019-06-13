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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konutta alıcıyı koruyan yeni model devrede 

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Konutta alıcıyı koruyan yeni model devrede 

Bahçeli ev inşa etme konusunda uzman olan Dekar Yapı gayrimenkul sektöründe yaşanan durgun dönemi aşmak için yeni bir model geliştirdi.

Şirket, Çekmeköy Ömerli’de hayata geçirdiği ‘Kıyıbahçe’ projesinde yeni bir finans modeli uygulayacak. ‘Ödeme korumalı finans modeli’nde müşterilerden alınan tüm ödemeler sadece ilgili proje için harcanacak. Yapılan harcamalar da iş ortağı olan Yapı Kredi tarafından denetlenecek. Yapı Kredi’den sağlanan kredi ile de satış miktarına bağlı olmaksızın projenin zamanında tamamlanması sağlanacak. Satış sözleşmelerinde bu taahhütler de yer verilecek. Türkiye’de ilk kez uygulanacak modelin sektörde yaygınlaşması bekleniyor. 

YOL GÖSTERECEK

Konut alıcısının beklemeye geçtiğini belirten Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu , “Bir kısım vatandaş yatırımı risk gördüğü için bir kısmı da firmaların durumunda endişe duyduğu için alım kararını erteledi. Biz bu dönemde Avrupa’da uygulanan ama ülkemizde ilk kez bizim hayata geçireceğimiz bir model geliştirdik. Yeni modelde müşteri için bir güven hissi olacak” dedi.  Sektörde yaşanan sorunların geçici olduğunu dile getiren Kuzu, ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörünün geleceğine güvenlerinin tam olduğunu da ekledi. Kuzu, modele diğer firmaların da ilgi göstermesini beklediklerini belirtirken, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Ödeme korumalı finans modeli gayrimenkul sektörüne yenilik getirirken, ilk uygulama diğer firmalar için de yol gösterici olacak. Bu model sektörün hareketlenmesine de katkı sağlayacak” dedi. 

500 MİLYON YATIRIM

Dekar Yapı’nın yeni projesi 85 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilecek. 500 milyon lira yatırımla hayata geçecek Kıyıbahçe projesinde tümü bahçeli 244 konut yer alacak. Projenin ilk etabı 10 ay sonra, tamamı ise Mart 2021’de tamamlanacak. Evler 141 ile 200 metrekare arasında, bahçeler ise 40 ile 200 metrekare arasında değişecek. Projede metrekare fiyatları 7 bin 700 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim yapılan projede Yapı Kredi tarafından yüzde 0.98 faiz oranı alternatifi de sunulacak. Projede 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde 10 adet organik gölet bulunuyor.  

Ödeme korumalı model şöyle işliyor:

Projenin fizibilitesi bankaya sunuluyor ve onay alınıyor.

Şirketin satışlara bağlı kalmaması için proje kredisi veriliyor.

Projeden sağlanan tüm gelirler bir hesapta bloke ediliyor. Bu gelir sadece o proje için kullanılıyor. 

Her ay  inşaat ilerleme hızına raporlanıyor. Blokaj parça parça ilerleme hızına göre kalkıyor.

Satış geliri yeterse bu gelirle, yetmezse projeye sağlanan kredi ile inşaat ilerliyor. 

Alıcı ile yapılan satış sözleşmelerinde bu model taahhüt ediliyor.

Herhangi bir nedenle proje yapılamazsa vatandaşa parası iade ediliyor.

 

 

 
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